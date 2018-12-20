Adalet Nöbeti’nde ‘hukuka uyun’ çağrısı

Avukatların, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde tutuklu meslektaşlarının serbest bırakılması amacıyla başlattıkları Adalet Nöbeti, 84’üncü haftasında devam etti.

Açıklamayı yapan İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Kadir Öğüt, “Bu süreçte hukuk ve kanun arasındaki ince çizgiyi ayırt edemeyenleri, hatta bu kanunlara bile uyamayanları, tekrar kanunlara ve hukuka uymaları için uyarmak istiyorum” dedi.

Hak, hukuk ve kanunlara uyulmadığında göçlerin başlayacağını belirten Öğüt, “Gelişmiş insanlar Türkiye’den kaçıyor. Türkiye’de yatırım azalıyor ve sermayenin dışarıya akışı artıyor. Olan yoksul halka oluyor. Onun için Türkiye’nin hukuk düzenine bir an önce dönmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. (İstanbul/MA)