Tekstil işçileri: Ne alıyoruz ki tasarruf edelim?

Dilek OMAKLILAR

İzmir

Asgari ücret görüşmeleri sürerken, işçiler de taleplerini dile getirmeye devam ediyor. Ekonomik krizin etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiklerini belirten işçiler, “Ne alıyoruz ki tasarruf edelim” diye tepki gösteriyor. İşçiler, asgari ücretin geçinebilecek düzeyde olmasını talep ediyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET ÇOK DÜŞÜK VE GEÇİNEMİYORUZ

Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Emtaş Tekstil’de çalışan bir kadın işçi özellikle temel tüketim maddelerine gelen zamlardan dolayı mutfak masrafının arttığını söyledi. Bu zamlar karşısında ücretlerinin sabit kaldığını dile getiren işçi, “Asgari ücret kesinlikle en az 2 bin 500 lira olmalı. Çünkü mevcut asgari ücret çok düşük ve geçinemiyoruz. Çocukların okul masrafı, faturalar derken aldığımız para zaten eriyip gidiyor. Gelecek ayı beklerken neyden kısacağımızı bilemiyoruz. Krizi biz yaratmışız gibi bunu bizlerin tasarrufu ile çözmeye çalışanlar görmüyor halimizi, neyimiz var ki neyden kısalım?” diye konuştu.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Sesa firmasında çalışan bir işçi de “Asgari ücret kıt kanaat geçinmenin üzerinde bir ücret olmalı. Yani beş kişiden oluşan aileye bakan birinin en az 2 bin 800 lira alması gerekir. İnsanlar artık kredi kartından borç çekerek yaşar halde ve sürekli borcunu kapatmak için çalışır hale gelmiş. Aslında hayat pahalılığına bakarsak 2 bin 800 lirayla bile geçinmek zor ama şimdiki aldığımızla yaşam mücadelesi veriyoruz. Oysa biz insanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz” dedi.