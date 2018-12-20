Diyarbakır halkı: Ekonomi daha da kötüye gidecek

Fırat TOPAL

Orhan KURUL

Diyarbakır

Yerel seçimler öncesi Türkiye’nin Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon planlarına dair Diyarbakır’da yurttaşlarla konuştuk. Operasyonu iktidarın milliyetçi oyları kazanmak için gündeme getirdiğini ifade eden yurttaşlar, ekonominin daha da kötüye gideceğini belirterek, bu operasyona Kürtler kadar Türklerin de karşı çıkması gerektiğini dile getirdi.

İskender Paşa Mahallesi’ndeki bir kahvede konuştuğumuz Seyfettin (28) adlı yurttaş, operasyonu ‘milliyetçi oylara oynamak’ olarak değerlendirdi ve “Önceleri Kürt oylarına oynardı, şimdi milliyetçi oylara oynuyor. Kürtlerden umudunu kesti çünkü oy alamaz. Kürtlerin kazanımlarını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu operasyon ekonomik açıdan da Türkiye için iyi değil; zaten kriz var. Savaşın faturası zaten halka kesilecek, kesiliyor da. Her şey zamlı” dedi. Operasyona sadece Kürtlerin değil bütün halkların karşı çıkması gerektiğini ifade eden Seyfettin, “Ama söz konusu Kürtler olunca muhalefet aynı safta yer alıyor. CHP’de operasyona ‘eyvallah’ dedi. Buna karşı çıkınca ‘terörist’ ilan edilmekten korkuyor” dedi.

MİLLİYETÇİ OYLARA YÖNELİK

Kahvede çay içen iki gençle konuşmaya başlıyoruz, masaya oturma nedenimizi açıkladıktan sonra 24 yaşında olduğunu söyleyen gençler, “Seçim öncesi savaşı konuşmak onlar için avantaj tabii. Sağcı-milliyetçi oyları toparlayacaklar” diyor. Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizi de hatırlatan gençler, “Bu söylemlerle, vatan, millet diyerek krizi de unutturmaya çalışıyorlar” diye belirtiyorlar. Muhalefetin savaş söylemleri karşısındaki tutumunu da “Muhalefette iş yok” diyerek eleştiren gençler savaş söylemleri karşısında bir araya gelmenin zorlukları olduğunu da ekliyorlar. “Korkuyoruz, ismimizi bile veremiyoruz. Bizim gibi bir sürü kişi. Hele buradaki savaştan sonra iyice susturuldu halkımız” diyerek de bu zorluğun neden kaynaklandığını açıklamak istiyor.

İskender Paşa Mahallesi’nden sonra kentin önemli noktalarından olan Yüksek Kahveler bölgesine gidiyoruz.

HALKLAR BİRLEŞMELİ

Nur Mehmet Bayram (70), “Savaş politikaların Kürtleri engellemekten başka bir amacı yoktur. Kaç kişinin öldüğü onların umurlarında değil. Bu seçimlerde Kürt halkı kayyımları Ankara’ya gönderirse onlar da cevabını alırlar” diyor.

Hayri (63), “AKP dış politikada kaybetti. Ekonomide kaybetti. Bu seçim onun için varlık yokluk meselesidir. Savaşa yaptığı yatırımlarla milliyetçi kitleyi yedekliyor. Seçim yatırımından başka bir şey değildir. Türk halkı bu teknoloji çağında gerçekleri görmüyorsa çağrı yapsak ne olacak? Türk halkının Kürtlerle birleşmekten başka çaresi yok” diyor.

SAVAŞA KARŞI ÇIKILMALI

Mustafa Ergül (32), “Böyle savaş propagandalarını hiç kimse desteklememeli ama ne yazık ki mesele Kürtler olunca Kürtlere savaş olunca çok rahat taban bulabiliyor bu politikalar. Ülkenin ekonomisi çökmüş durumda savaşla bu çöküntüyü kapatmaya çalışıyorlar ama tam tersi olacak. Savaş harcamaları yüzünden ekonomi daha kötüye gidecek. Yine bu savaş söylemleri ile halkın dikkatini başka bir yöne çekmek istiyorlar. Kürtlerin sesini daha çok duyurması lazım. Türk halkı da yoksullukla terbiye ediliyor. Onların da ses vermesi lazım. Savaşa karşı olmak insanlığın gereğidir” diyor.

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