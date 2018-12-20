Telefonundaki fotoğraflardan dolayı ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla yargılanan Kobanêli Sadık, beraate rağmen sınır dışı edilecek.

Ailesi ile birlikte 7 yıldır İzmir’in Torbalı ilçesine yaşayan Kobanêli Dilbirin Sadık, yakın çalıştığı bakkal dükkanında biriyle tartışıp darbedildi. Şikayetçi olmak için karakola giden Sadık’ın darbedilmesine dair fotoğrafları gösterdiği polislerin telefonunda Kobanê’ye dair kimi fotoğrafları fark etmesi üzerine hakkında “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılandığı bu davadan kısa bir önce beraat eden Sadık, hayatını sürdürmeye devam etti. Ancak kimliğini yenilemek için gittiği göç idaresinde beraat ettiği dava dosyasına dair düşüm yapılmadığı için gözaltına alınan Sadık, Harmandalı Geri Gönderme Merkezine (GGM) götürüldü. Avukatının mahkeme kararını sunmasına rağmen serbest bırakılmayan Sadık hakkında İzmir Valiliği tarafından geçtiğimiz 8 Kasım’da “sınır dışı” etme kararı alındı Mülteci olmanın tüm zorluklarını yaşayan ailesinin sırtına ise, şimdi çocuklarının sınır dışı edilmek istenmesinin ağırlığı bindi.

TEK İSTEĞİ OĞLUNUN SERBEST BIRAKILMASI

Eşi ve biri engelli 6 çocuğu ile birlikte 7 yıldır yaşadıkları kentte yaşama tutunmaya çalıştıklarını söyleyen baba Muhammed Sadık, bu süreçte yaşadıklarını dil bilmedikleri için hastaneye bile gitmekte zorlandıklarını dile getirerek anlatmaya çalıştı. Daha önce geçirdiği bir ameliyatla böbreklerinden birinin alınması nedeniyle çalışamadığı için evlerinin geçimini oğlu Dilbirin’in sağlamaya çalıştığını belirten baba Sadık, onun GGM’de tutulmaya başlandığından bu yana 17 yaşındaki kızının çalıştığı tarlada kazandığı parayla geçinmeye çalıştıklarını, ancak bazen sobalarını yakacak odun dahi bulamadıklarını söyledi. Savaş mağduru oldukları gerçeği dikkate alınmayıp, mültecilere farklı gözle bakılmasından yakınan babanın tek isteği, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen sınır dışı edilmek istenen oğlunun bir an önce serbest bırakılması. Dilbirin Sadık hakkında alınan “Sınır dışı edilme” ve “idari gözetim” kararına dair itirazda bulunduklarını belirten Avukatı Meral Kaban ise, bu başvurularına ne zaman yanıt verileceği ve lehlerine bir karar çıkıp, çıkmayacağını bilmediklerini ifade etti. Bu süreçte mağdur olan ailesinin o olaydan sonra başka bir mahalleye taşınmak zorunda kaldığını da belirten Kaban, “Bütün bunlara neden olan da yine ırkçı yaklaşımlardır. Sürekli savaştan kaçan, savaş mağduru bir kesim var ve ne yazık ki bu kuşaktan kuşağa böyle geçip gidiyor. Aile gerçekten çözümsüz bir şekilde ne yapacaklarını bilmiyorlar” dedi. (İzmir/MA)