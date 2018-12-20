Ankara'da yerel yönetim sempozyumu düzenlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Emek Partisi (EMEP) ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) temsilcileri, Tüm Bel-Sen tarafından düzenlenen yerel yönetim sempozyumunda bir araya geldi. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Akar Otel'de düzenlenen sempozyumda tüm partiler, adayların, seçime girecekleri yereldeki güçler tarafından değil merkezden belirlenmesini eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, HDP Genel Başkan Yardımcısı Yurdusev Özsökmenler, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan ve ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen'in katılımıyla düzenlenen sempozyumda partilerin yerel seçim ve yerel yönetim yaklaşımları dile getirildi.

CHP'Lİ SARIBAL: HAYIR BLOKU ÜZERİNDEN ÇALIŞMA YÜRÜTMEK İSTİYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, yerel yönetimlerde aday belirleme süreçleri ve mevcut yönetim anlayışına ilişkin eleştilerde bulundu. Sadece partilerin üst yönetimlerinin ve yerel dinamiklerinin, anket çalışmalarının, kanaat önderlerinin ortaya çıkardığı belediye başkan adayı, belediye meclisi belirleme yapısı olduğunu belirten Sarıbal, buradan yereli temsil eden bir belediye başkanı profili çıkarmanın zor olduğunu söyledi. Dünyada pek çok belediyenin kendi özerk bütçeleri ve siyasetleri ile aşağı yukarı özgür durumda olduklarını ifade eden Sarıbal, Türkiye’de hizmetin yerelleşmesinin değil çıkan yönetmeliklerle yönetimin merkezileşmesinin görüldüğünü söyledi. Önümüzdeki yerel seçimlerde İYİ Parti ile 21 il konusunda anlaştıklarını, ilçeler konusunda görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Sarıbal, öte yandan Hayır Bloku üzerinden bir çalışma yürütmek istediklerini söyledi.

HDP'DEN 'DEMOKRATİK TALEPLERİ KABUL EDECEK ADAY ÇIKARIN' ÇAĞRISI

HDP Genel Başkan Yardımcısı Yurdusev Özsökmenler, yerel seçimlerde esas olarak AKP-MHP faşist kliğine karşı halkın farklı kesimleriyle bir direniş cephesi kurma görevlerinin olduğunu söyledi. Yerelin seçim iradesinin gasbedildiğini belirten Özsökmenler, “Belediyelerin yüzde 60’ı kayyımlar tarafından yönetiliyor. Ancak bütün bunlara karşı halkın iradesi ve meşru yönetimi kurması diye bir şey var” dedi.

Uzun zamandır demokratik ve katılımcılı esasına dayalı bir modeli uygulamaya çalıştıklarını belirten Özsökmenler, yerel seçimlere ilişkin "Batıda AKP-MHP kliğinin mevzi kaybetmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak lütfen demokratik güçlerin, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının demokratik taleplerini kabul edecek adaylar belirleyin. Bir kez daha cüret edelim” çağrısı yaptı.

EMEP: KAYYIM TEHDİDİYLE SEÇİM YOK SAYILIYOR

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan ise yerel seçimlere Cumhurbaşkanının "Yeniden kayyım atarız" tehditleriyle seçmen iradesinin yok sayıldığı bir dönemde gidildiğini söyledi. Bunun sadece HDP değil CHP açısından da bir tehdit olduğuna dikkat çeken Doğan, halkçı bir belediyeciliğin de yeterince tartışılmadığını, hâlâ adayların tepeden belirlendiğini dile getirdi. Yerelde hizmet alacakların görüş ve düşüncelerinin alınmadığını belirten Doğan, “Bizim isteğimiz tüm yönetim organların halk tarafından seçilmesidir” ifadelerini kullandı.

Parti olarak vali gibi atanmışların olmaması, seçilmişlerin görevden alınabilir olması, belediyelerin her yönüyle halk tarafından denetlenebilir olması, kadını eve bağlayan çocuk ve yaşlı bakımı konusunda yerel yönetimlerin sorumluluk alması, belediye başkanlarının yerel yönetimdeki en yüksek maaşı alan memur kadar ücret alarak halktan kopmaması ve o bölgedeki farklı dillerde hizmet verilmesini savunduklarını söyledi.

ÖDP: MUHALEFETTE DE TEMSİL KRİZİ VAR

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Türkiye solunun hataları olduğunu ve siyasal islamcı faşizme karşı politik alternatifin ortaya konulmasının başarı kriterinin olması gerektiğini söyledi. Temsili burjuva demokrasisinin bütün mekanizmalarının kırıldığını dile getiren İşleyen, Türkiye’nin siyasi geleceğini seçimlerin belirlemediğini, biçimsel demokrasi alanının da kapatıldığını ifade etti.

İktidarda olduğu kadar muhalefette de temsil krizi olduğunu belirten İşleyen, her yerde muhtarlık, belediyeler, yerel meclislere dayanan halkın katıldığı ön seçimlerle belirlenmiş adaylarla yerel seçimleri göğüslemeyi savunduklarını söyledi.

İşleyen, “Bütün bu karamsar tablo karşısında Türkiye'yi değiştirme iddaisına sahip olmak lazım. 'AKP’nin karşısında seçenek ne' denildiğinde bizim bir yanıtımız olacak. Türkiye’de sağdan çıkışı başka bir sağda aramakla, 2002’ye dönmekle değil, yeni biz düzen önerisiyle bu toplumu ikna edebiliriz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)