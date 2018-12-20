Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırımlara karşı İran'ın yanındayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda "Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı"na başkanlık etti. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Ruhani ortak açıklama yaptı.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısı öncesinde, Erdoğan ve Ruhani'nin huzurunda, iki ülke arasında varılan mutabakatlar imza altına alındı. İki ülke arasında, sağlık ve tıp alanında iş birliği anlaşması ile medya ve iletişim alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

İmza sonrası ikili ortak açıklama için gazetecilerin karşısına geçti. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"4 Ekim 2017’de İran’ı ziyaret etmiş, 4. Konsey toplantısını İranlı kardeşlerimin ev sahipliğinde gerçekleştirmiştik. İran’ın yaptırımlarla baskı altına alınmaya çalışıldığı dönemde bu ziyaretin farklı bir önem taşıdığını düşünüyorum.

Son dönemde ilgili güvenlik kurumlarımız arasında temasların artmasından da memnunuz.

Ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır. Bölgemizde yaşanan çatışmanın sona erdirilmesi için Türkiye ve İran’ın birlikte atabileceği çok önemli adımlar vardır.

Bu işbirliğinin müspet sonuçlarını Rusya Federasyonunun katılımıyla oluşturulan Astana sürecinde başlatmış bulunuyoruz.

İran’ın plan kapsamındaki taahhütlerini, yerine getirdiği Uluslararası Atom Ajansı tarafından teyit edilmişti.

Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını ve güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu konuda İran'la işbirliğimizi artırarak sürdürmek ve karşılaştığımız ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını, Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum.

İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz."

RUHANİ: HİÇ BİR ÜÇÜNCÜ ÜLKE İLİŞKİLERİMİZİ BOZAMAZ

Erdoğan'ın ardından Ruhani konuştu. Ruhani'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin kalkınması için iyi bir toplantı yaptık. İki ülkenin arasındaki işbirliği konuları, bölgesel, uluslararası konuları ele aldık, olumlu konular konuştuk.

İki ülke ilişkilerinin temeli, ortak çıkarlar, barış, kalkınma ve bölgenin kalkınması üzerine kurulmuştur. Hiçbir üçüncü ülke bu komşuluk, kardeşlik ve samimi ilişkimizi bozamaz.

ABD’nin uyguladığı tek taraflı, zalimce ambargoların karşısındaki kesin ve açık tutumları karşısında teşekkür ediyorum.

ABD’nin İran aleyhine uyguladığı bu eylem terörist bir eylemdir, çünkü diğer ülkeleri korkutuyor.

Dünyada birkaç ülke Amerika düşüncesine katıldılar. Uluslararası hukuku ayak altına aldılar.

Zorbalık dönemi dünyada bitmiştir diye inanıyoruz.

Bugün yüksek düzeyli stratejik toplantımız bu doğrultudaydı. Bankacılık, ticaret, sanayi, gümrük, enerji alanındaki işbirliğimizi devam ettirelim.

Bu ilişkiler bütün dünyanın küresel ticaret lehine faydası olacaktır. Problem olan bütün alanlarda bugün onların giderilmesi için karar aldık.

Bazı hususlar vardı, bazı şirketlerin yaşadığı problemler vardı. İki taraf karar aldık, yardımcı olalım diye.

Gelecekte Rusya, İran, Türkiye toplantısı Rusya’da olacak. Suriye’nin toprak bütünlüğüne herkes tarafından saygı duyulmalı. Bu konuda iki ülke tamamen aynı fikirdeyiz

Yemen halkı ile ilgili beraber karar aldık. Yemen’de barışın sağlanması için yardımcı olalım, halka yapılacak insani yardımlar için istişare edelim diye."

ERDOĞAN: DÖRDÜNCÜ ZİRVEYLE YOLCULUĞUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde tekrar kameralar karşısına geçti ve "Amerika'nın İran'a yaptırım kararının, bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoymasını engellemek mecburiyetindeyiz" dedi.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ziyaretinin Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini söyledi.

Erdoğan, "“Rusya, Ankara, Tahran'ın ardından şimdi dördüncü zirveyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Çünkü bölgenin güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Hiç kimsenin, yaptırımlar nedeniyle İran'la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerekir. Yapıcı çalışmalarımızın meyvelerini yakın zamanda almaya başlayacağımıza ve yaptırımları ilişkilerimizde fırsata çevireceğimize inancım tam. Yapıcı çalışmalarımızın meyvelerini yakın zamanda almaya başlayacağımıza ve yaptırımları ilişkilerimizde fırsata çevireceğimize inancım tam" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)