Genel - İş ve EMEP üyeleri İZBAN işçilerini ziyaret etti

Grevdeki İZBAN işçilerine destek ziyaretleri devam ediyor. Bugün de DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ile Genel - İş İzmir 7 No’lu Şube üyesi işçiler ve Emek Partisi İzmir İl Örgütü üyeleri ziyaret etti.

Fotoğraf: Evrensel

MEMİŞ SARI: DEMİRYOL - İŞ SENDİKASI İŞ BIRAKIRSA BİZ DE İŞ BIRAKACAĞIZ

Genel - İş üyesi işçiler İZBAN işçilerinin yanına ‘direne direne kazanacağız’, ‘zafer direnen emekçinin olacak’ ve ‘yaşasın sınıf dayanışması’ sloganlarıyla geldi. Açıklamada bulunan DİSK Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, desteklerini belirterek “Önümüzdeki süreçte sizin grevinizin kazanımla sonuçlanması için daha güçlü bir şekilde yan yana olacağız. ‘Neden grev varken otobüsler daha çok çalışıyor’ şeklinde eleştiriler var. Demiryol - İş Sendikası örgütlü olduğu bütün illerde iş durdurma kararı alırsa biz de otobüsleri durduracağız. Bu topu taca atmak değil. İşin öznesi harekete geçsin biz de desteğimizi sunacağız. Dayanışma, mücadele adına ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Grevin kazananı da kaybedeni de olmaz diyenlere inat grev dayanışmayı, mücadeleyi güçlendirir” dedi.

EMEP: GREVİNİZİ İZMİRLİLERE ANLATIYORUZ

Emek Partisi üyeleri de ‘İZBAN işçisi direnişin simgesi’ sloganı ile İZBAN işçilerinin yanına geldi. EMEP üyeleri insanca yaşam için greve çıkan İZBAN işçisinin yanlarında olduklarını vurguladı. İl Başkanı Emine Uyar, İZBAN İzmir’in ulaşımının bel kemiği olduğunu ifade ederek “Yaşanan mağduriyetin sorumlusunun İZBAN işçilerinin olmadığının farkındayız. Bunu da ulaşabildiğimiz bütün İzmirlilere anlatıyoruz. İzmirliler de sizlerin haklı bir sebeple grevde olduğunuzun farkında. Temel tüketim maddelerine bu kadar yüksek zam gelirken sizin talep ettikleriniz kayıplarınızın karşılanması adına. İZBAN yönetiminin çarpıtmalarının farkındayız. İZBAN işçilerinin işe düşük ücretlerle alındığını biliyoruz. Grevinizin yanındayız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)