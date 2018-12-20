Özelleştirme kararı alındı, işçi işyerine kapandı

Milli Savunma Bakanlığına ait Sakarya Arifiye’deki 1.8 milyon metrekarelik 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme kararına tepki gösteren Harb-İş üyesi işçiler fabrikaya kapandı. Fabrikanın Altay Tankı’nın seri üretimi için özelleştirme kapsamına alındığı belirtildi. Altay Tankı’nın seri üretimi için AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ethem sancak’a ait BMC ile sözleşme imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayınlanan 481 sayılı karar ile Harb-İş Sendikasının örgütlü olduğu MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1.Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işyeri özelleştirme kapsamına alındı. Karara göre işyeri 25 yıllığına işletme hakkı özel sektöre devredilecek.

Karar tepki gösteren Harb-İş Sendikası, yaptığı açıklamayla “Kurulduğu 1975 yılından bu güne Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde milli savunma sanayine ciddi katkıları bulunan işyerinin ani bir kararla özelleştirme kapmasına alınması ve kararla ilgili hiçbir yetkiliden açıklama yapılmaması 714’ü işçi olmak üzere 927 personeli derinden üzmüştür” dedi. Sendika Genel yönetim Kurulunun yaşanan belirsizlik sona erene kadar işyerini terk etmeme kararı aldığı bildirilen açıklamada, yetkililerden çalışanların mağdur edilmeyeceğine yönelik açıklama beklendiği bildirildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)