Gazeteci Yazar Hakan Gülseven tutuklandı. Gülseven’in tutuklanma sebebinin Yurt gazetesindeki gazetecilik faaliyetleri sebebiyle, sorumlu yazı işleri müdürü olduğu dönemde hakkında açılan tazminat davalarındaki cezaların ödenmemesi nedeniyle yakalama kararı çıkarılmıştı.Gülseven, Yurt gazetesi patronu CHP’li Durdu Özbolat’ın 31 bin 500 liralık kesinleşen tazminat cezasını ödemediği için tutuklandı.

Gülseven, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde yapılan işlemden sonra Maltepe Cezaevine sevk edildi.

HAZİRAN AYINDA DA AYNI GEREKÇELERLE TUTUKLANMIŞTI

Hakan Gülseven Haziran ayında da aynı nedenlerle tutuklanmıştı. Gülseven hakkında, eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’a yönelik hakaret iddiasıyla hakkında tazminat cezası hükmü bulunuyordu. Gülseven, mahkum edildiği tazminatı gazete yönetiminin ödemeyi gerçekleştirmemesi sebebiyle Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.

Gülseven, daha önce de sosyal medya hesabından gazete yönetiminin ödeme yapmadığını ve hapse girme ihtimali olduğunu belirtmişti.

Durdu Özbolat, daha önce de çalışanların maaşını ödememesiyle gündeme gelmişti.

Haziran ayındaki tutuklanmasında Odatv'ye bilgi veren Hakan Gülseven'in avukatı Deniz İpek, Gülseven'in tutuklanmasına neden olan tazminat cezasının 7 bin TL olduğunu belirterek "Para yatırılmayınca 350 gün hapis cezasına dönüştü" demişti.

Yurt Gazetesi'nin sahibi Durdu Özbolat'la görüştüklerini aktaran İpek "Özbolat yatırmayacağım demiyor. Bugün yatıramam diyor. Belki yarın yatırabilir. Bu, Hakan Gülseven'in tek davası değil. Buna benzer 9 ceza davası daha var. Toplamda aşağı yukarı 60 - 70 bin TL tazminat cezası var" ifadelerini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE ARKADAŞLARI ÖDEMİŞTİ

Hakan Gülseven, okul arkadaşlarının para cezasını ödemesi sonucu tahliye edilmişti. Şimdi ise, Yurt gazetesinin patronu CHP’li Durdu Özbolat’ın tazminatı ödeyip ödemeyeceği, Gülseven’in ne kadar tutuklu kalacağı belirsiz. (MEDYA SERVİSİ)