20 Aralık 2018 14:05

İlk yolcu treni kılavuz tren niyetine çalışacak!

Ankara YHT tren kazasının ardından TCDD yeni bir düzenlemeyle kılavuz trenini kaldırma kararı aldı. BTS: Yaşananlardan ders alınmadı

İlk yolcu treni kılavuz tren niyetine çalışacak!

Fotoğraf: Evrensel

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    Ankara-Konya demiryolu hattındaki tren faciasında 9 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından TCDD yeni bir düzenlemeye gitti. İlk seferin başlamasından önce hat üzerinde yolcusuz olarak işletilen klavuz tren yerine ilk yolcu treni 'kılavuz tren' niyetine çalıştırılacak.

    Düzenlemeyi değerlendiren BTS Genel Yayın Sekreteri Ahmet Eroğlu, yeni düzenlemeyle de kılavuz tren olmadan, ilk trenin kılavuz tren niyetine hızı düşürülerek çalıştırılmasına tepki gösterdi. Eroğlu, “İnsanları test nesnesi yerine koyan böylesi bir mantığı kabul etmek mümkün değildir” dedi.

    YETKİLİLER ÜÇ ÇALIŞANIN ARKASINA SIĞINDI

    TMMOB Ankara İKK ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Eroğlu, üç demiryolu çalışanı hakkında verilen tutukluluk kararına da tepki göstererek, “Bırakın bağımsız bilirkişi incelemesini, idari soruşturmanın tamamlanması dahi beklenmeden malumun ilanı gerçekleşti. Yetki sahibi olanların verdikleri kararların sorumluluklarını alacak cesareti göstermemeleri ve üç çalışanın arkasına sığınmış olmaları vicdanları bir kez daha sızlatmıştır” dedi.

    'YAŞANANLARDAN DERS ALINMADI'

    Sözkonusu düzenlemeyi aktaran Eroğlu, “Ankara YHT Gar-Esenkent-Ankara YHT Gar arasında kılavuz treni çalışana kadar, Ankara Gar'dan çıkan ilk tren, aradaki hız kısıtlarına uyarak Sincan'a kadar 50 km/saat hızla, Sincan'dan Esenkent'e kadar azami 160 km/saat hızla, Esenkent'ten sonra ise izin verilen hızda seyredeceklerdir. Esenkent-Ankara YHT Gar arasında ilk tren Esenkent'ten Sincan arası azami 160km/saat hızla, Sincan'dan Ankara YHT Gar'a kadar azami 50 km/saat hızla seyredecektir” diye konuştu.

    Faicadan hala ders çıkarılmadığını ifade eden Eroğlu, bu düzenleme ile sinyalizasyonsuz hatlarda yüksek hızlı tren işletmeciliğinin risklerinin üstünün örtülmeye çalışıldığını ifade etti. Eroğlu, “Düzenlemede söz konusu hat kesiminde bir süre kılavuz tren çalıştırılmayacağı belirtilerek, Ankara-Sincan arasında çalıştırılacak ilk trenin seyir hızları düşürülmüştür. Bu yolcu olarak çalıştırılan ilk trenin kılavuz tren olarak çalıştırılacağının bir kabulüdür. İnsanları test nesnesi yerine koyan böylesi bir mantığı kabul etmek mümkün değildir” dedi.

    'SİYASİ RANT UĞRUNA CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATILMASIN'

    Siyasi rant uğruna can güvenliğinin tehlikeye atılmaması gerektiğini söyleyen Eroğlu, “Demiryolu ulaşım politikaları kamusal bir anlayışla yeniden yapılandırılmalı, bütün hatlar ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarılmalı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimleri karşılanmalı, teknik gereklilikleri tamamlanmadan hatlar trafiğe açılmamalıdır” diye konuştu.

    İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş, Başkentray'ın tamamlanmamış olmasına rağmen web sayfasında reklamının yapıldığına dikkat çekerek, “Sinyalizasyonun tamamlanması için bir yıllık süre uzatıldı ama hızlı tren çalışacak ve şovlar yapılmaya devam edecek. Eğer bu eksikliklerle yola çıkacaksanız şov yapmayacaksınız. Siyasi baskıların insan hayatının önüne geçmemesi gerekiyor”dedi.

    TCDD'ye göre "İlave bir emniyet ve güvenlik tedbiri olarak, ilk ticari seferin başlamasından önce hat üzerinde yolcusuz olarak işletilen tren" olarak açıklanan kılavuz trenler önden giderek yolu kontrol ediyor ve ray ölçümlerini yapararak rayda kaçak ve fiziki bozulma olup olmadığını kontrol ediyor. Tek lokomotif olan kılavuz trenleri sadece hızlı tren hattında görev yapıyor. Ancak bu düzenlemeyle yolcu treni kılavuz treni olarak kullanılmak isteniyor. (Ankara/EVRENSEL)

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