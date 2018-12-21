Finlandiyalılar, İsveç’ten kafataslarını istiyor

Finlandiyalı dernek ve kuruluşlar, İsveç'in 18. yüzyılda Finlandiya'daki mezarlıklardan çaldığı Finlilere ait kafatasların geri verilmesini istiyor. İsveç'te çalışma yürüten Finlandiyalılar, kafataslarının muhafaza edildiği Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'ne yazılı olarak başvuruda bulunarak kafataslarının geri verilmesini talep etti.

Karolinska Enstitüsü'nde dünyanın değişik ülkelerinden farklı halklara ait çok sayıda iskelet ve kafatası bulunuyor. Bunların 82 tanesi Finlilere ait. Finlandiyalıları Avrupalı olarak kabul etmeyen İsveçli ırkçı uzmanların araştırmalarında kullanmak üzere 1873 yılında Karolinska Enstitüsü'nde Gustaf Retzius'un başkanlığındaki bir heyet tarafından Finlandiya'dan getirildiler, korumasız mezarlıklar kazılarak. Finlandiyalı dernek ve kuruluşlar kafataslarını geri almak için bir komite kurdu. Komitenin sözcülüğünü yapan Andreas Ali Jonasson, İsveç Devlet Radyosu'na "Biz iskeletlerin köylere geri verilmesini ve orada gömülmesini istiyoruz" dedi.

Yapılan ırkçı araştırmaların İsveç’te yaşayan Finlandiyalıların üzerinde ve Fince’nin statüsünde olumsuz etkilerde bulunduğunu söyleyen Jonasson, “Bundan dolayı kafataslarının geri verilmesi İsveç’te yaşayan Finlandiyalıların yararınadır” dedi.

ABORJİNLERE AİT İSKELETLER

Karolinska Enstitüsü’ne verilen mektubun altında 34 dernek, kurum ve öğretim üyesinin imzaları bulunuyor. Enstitüde dünyanın değişik ülkelerinden getirilen 800 civarında kafatası ve iskelet bulunuyor. Karolinska Enstitüsü, bu yılın ağustos ayında Aborjinlere ait 7 iskelet ve kalıntıyı Avustralya’ya teslim etmişti. (Stockholm /EVRENSEL)