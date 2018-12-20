İHD: Fatih Portakal'a yönelik saldırıyı kınıyoruz

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal’ın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedef gösterilmesi üzerine basın toplantısı düzenledi. İHD İstanbul Şube binasında gerçekleşen açıklamada, düşünce, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca yetkililere, "Suç işleyenler hakkında işlem yapılsın" çağrısı yapıldı.

'YARGI MAKAMLARI HAREKETE GEÇMELİ'

Basın açıklamasını yapan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, basın kuruluşlarını konuyla ilgili toplantıya davet için hazırladıkları mailin gönderilmesinin engellendiğini söyledi.

Yoleri, Fatih Portakal'ın, iktidarın hak ve özgürlüklere yaklaşımına dair eleştirel söylemleri nedeniyle önce iktidar yanlısı medyanın, sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını, hedef gösterildiğini hatırlattı. Yoleri, bu söylemlerin Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan tehdit ve hakaret suçunu oluşturmakta olduğunu hatırlattı ve yargı makamlarının harekete geçerek sorumlular hakkında soruşturma başlatması gerektirmektiğini söyledi.

'GEÇMİŞ YILLARDA HEDEF GÖSTERİLEN GAZETECİLER KATLEDİLDİ'

Geçmiş yıllarda hedef gösterildikten sonra saldırıya uğrayan ve katledilen gazetecileri anımsatan Yoleri, "Düşünce, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik saldırılar, Türkiye’de her daim ciddi bir sorun alanı olmakla beraber son yıllarda bu saldırıların daha pervasızca ve yüksek düzeyde seyrettiği biliniyor" dedi.

'FATİH PORTAKAL İLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ'

Düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün Anayasanın, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin ve Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin koruması altında olduğunu söyleyen Yoleri, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bizzat Cumhurbaşkanı, Anayasa ve devletin tarafı olduğu uluslar arası sözleşmelere aykırı davranmakta ve bu davranışında ısrar etmektedir.

İnsan hakları savunucuları olarak Anayasa ve uluslar arası sözleşmelerle de korunan düşünce, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz.

Fatih Portakal’a yönelik saldırıyı kınıyor, suç işleyenler hakkında işlem yapılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Ve maruz kaldığı bu saldırı karşısında Fatih Portakal ile dayanışma içinde olacağımızı duyuruyoruz." (İstanbul/EVRENSEL)

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