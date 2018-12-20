DİSK ve KESK: Sermaye için değil halk için bütçe

'Sermaye için değil, halk için bütçe insanca yaşanacak asgari ücret' talebi ile DİSK Ege Bölge Temsilciliği ile KESK İzmir Şubeler Platformu basın açıklaması düzenledi.

DİSK Ege Bölge Temsilciliği ve KESK İzmir Şubeler Platformu bütçe görüşmeleri, ek zam talebi ve asgari ücretle ilgili Konak Kemeraltı çarşısı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

'ASGARİ ÜCRET EN AZ 2800 LİRA OLMALI'

Açıklama öncesi konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, bütçe görüşmelerinden halkın yararına bir sonuç çıkmadığını belirterek "Bugün yaşadığımız ekonomik krizde eğitime, sağlığa ve gerçek adalete hiçbir bütçe ayrılmamıştır. 'Emekilikte Yaşa Takılanlar'a, emeklilere, çalışanlara ve asgari ücretlilere herhangi bir bütçe ayrılmamıştır. Bütçe sadece ranta ve talana ayrılmıştır" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına da değinen Sarı, "Hâlâ 2 bin liralardan bahsediyorlar. Oysa reel enflasyonun %40 olduğu bir ülkede asgari ücretten vergi alınmamalı ve üstüne %40 enflasyon oranı eklenerek en az 2 bin 800 liraya çıkarılmalıdır" dedi.

'BÜTÇEDE EMEKÇİLER YOK'

Kitle adına açıklamayı SES İzmir Şube Eş Başkanı Hülya Baran Ulaşoğlu okudu. Ulaşoğlu, 2019 bütçesinin hazırlanırken patronların taleplerinin dikkate alındığını işçi ve emekçilerin ise göz ardı edildiğini söyledi.

"2019 bütçesinin, işsizlik ve enflasyonun hızla yükselmeye başladığı, kamuda ve özel sektörde esnek ve güvencesiz istihdamın yaygınlaştığı, işçilerin kıdem tazminatının, kamu emekçilerinin sınırlı iş güvencesinin altını boşaltılması girişimlerinin gündemde olduğu bir döneme denk gelmiş olması önemlidir" diye konuşan Ulaşoğlu, Mecliste görüşülen bütçenin işçi ve emekçilerin her geçen gün zorlaşan çalışma ve yaşam koşullarını dikkate alınmadığını vurguladı.

'KRİZİN FATURASINI ÖDEMEYECEĞİZ'

İktidar temsilcilerinin bütün çabalarına rağmen ekonomik krizin halkın günlük yaşamı üzerindeki etkilerinin giderek arttığını söyleyen Ulaşoğlu, "İşçi ve emekçiler, yüksek enflasyon, artan faturalar nedeniyle ‘ek zam’ talep etmekte ve temel tüketim ürünlerine yapılan zamların geri alınmasını istemektedir. Ekonomide yaşanan krizde hiçbir sorumluluk ya da payımız olmadığı halde, krizin faturasının ısrarla bizlere ödetilmek istenmesini kabul etmiyor, ekonomik krizi kim çıkardıysa, faturasını da onların ödemesini talep ediyoruz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)