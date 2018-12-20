Dink davasında tanıklar dinleniyor

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 86. duruşmasında tanıkların dinlenmesine devam edildi.

Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan emniyet, istihbarat ve jandarma görevlilerinin yargılandığı 6’sı tutuklu 85 sanıklı davanın 86. duruşması Çağlayan’daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanıkların SEGBİS ile bağladığı duruşmada, dönemin Trabzon Jandarma görevlileri Ali Öz, Okan Şimşek ve Metin Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 10 tutuksuz sanık hazır bulundu.

BİLMİYOR, HATIRLAMIYOR

Duruşmada dün tanık olarak dinlenen dönemin Trabzon Jandarma Asayiş Şube Müdürü Ali Oğuz Çağlar’ın sorgusu yapıldı. Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Çağlar’a Dink cinayetini nasıl ve ne zaman öğrendiğini sordu. Çağlar, cinayetin olduğu akşam evinde televizyon izlerken gördüğünü söyledi. Çağlar bu soru dışında Bakırcıoğlu’nun tüm sorularına “Bilmiyorum, hatırlamıyorum” diye yanıt verdi.

‘KOMUTAN BİZİ PASİFİZE ETTİ’

Tutuksuz sanıklardan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz de Çağlar’a, Coşkun İğci’ye “haber elemanı” demesinin sebebini sordu. Çağlar, Yasin Hayal’in Dink’i öldüreceği yönündeki bilgiyi Coşkun İğci’nin jandarma görevlileri Veysel Şahin ve Okan Şimşek’e verdiğini hatırlatarak, “Bu bilgiyi İstihbarat Değerlendirme Toplantısında size aktaran Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız arz ederken ‘haber elemanımız Coşkun İğci’ diye arz etti. Buradan dolayı biliyorum” yanıtını verdi. Çağlar da Öz’e, “Toplantıda size bilgi verilmesine rağmen neden hiçbir şey söylemeyip toplantıyı bitirdiniz” diye sordu. Öz, “Daha sonra görüşürüz deyip kalkmışım çünkü başka işlerimiz de vardı toplantıyı hangi konuyla ilgili bitirdiğimi hatırlamıyorum ama mutlaka bir şey vardır” cevabını verdi.

Ali Öz, Çağlar’a, “Cinayetten sonra ihbar telefonu ile cinayeti işleyenin Ogün Samast olduğu bildirilmiş. Asayiş Şube Müdürü olarak bundan haberin var mı?” diye sordu. Çağlar şöyle yanıtladı: “Sayın hakim, komutan Öz bizi tüm görevlerden pasifize etti odamızdan çıkamıyorduk hiçbir toplantıya katılamıyorduk dolayısıyla bu bilgiden haberdar olmamam normal. İhbar hattının başında nöbet tutan bir görevli başçavuş bekliyor. Önemli konularda doğrudan alay komutanını arayabiliyor doğrudan. Bu da önemli bir bilgi olduğu için doğrudan alay komutanını aramış olabilir. Normalde sıralı olarak bildirilir ama beni es geçip doğrudan alay komutanını aramış olabilir.”

‘GÖKHAN ASLAN’IN HATIRLAMAMA İHTİMALİ YOK’

Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü olan tutuksuz sanık Metin Yıldız, Çağlar’a, “İl jandarmada herhangi bir kuruma dijital ya da fiziki gitmesi gereken yazıları gönderme yetkisi kime aittir?” diye sordu. Tanık Çağlar bu yetkinin yalnızca tek kişiye yani il jandarma komutanına ait olduğunu söyledi. Yıldız’ın, “Dink’in öldürüleceği yönündeki haber kayıt formununun yetkili yerlere gitmemesi benim suçum mu?” sorusuna Çağlar, “Yönetmelik açık; askerlik hiyerarşisinde kendi kendine göndermen mümkün değil” dedi.

Bu sırada Avukat Hakan Bakırcıoğlu Metin Yıldız’a daha önce dinlendiği sırada yalan tanıklıktan tazyik cezası alan Gökhan Arslan’ın dünkü beyanlarda hiçbir şeyi hatırlamadığını anımsatarak, “Gökhan Arslan terör olayları kısım amiri miydi?” diye sordu. Yıldız da, “Evet doğrudur. İnsanın kendi emrindeki kısım amirlerini tanımaması mümkün değildir” yanıtını verdi. Mahkeme başkanı araya girerek, “Aslan’ın bir rahatsızlığı var mı? Hiçbir şey hatırlamıyor?” diye sordu. Yıldız, Aslan’ın hiçbir rahatsızlığı olmadığını belirterek, “Geçen de buna benzer şeyler söylediği için tazyik cezası aldı ben de çok yadırgadım. Aslan, Dink cinayetinin konuşulduğu toplantıda başından sonuna oradaydı. İstihbarat değerlendirme toplantısını terk ettiğini söylüyor ama jandarma komutanı ordayken kimse toplantıyı terk edemez. Başından sonuna kadar kalınır komutan ayrılın diyene kadar ayrılamaz. Aslan o toplantıdaydı başından sonuna kadar. Dolayısıyla Dink’in öldürüleceği yönündeki bilgiye vakıftır böyle olayı hatırlamama ihtimali yok beyanları doğru değildir Gökhan Aslan’ın” dedi.