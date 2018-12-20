20 Aralık 2018 13:38

Dink davasında tanıklar dinleniyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada tanıkların dinlenmesine devam ediliyor

Dink davasında tanıklar dinleniyor

Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRENSEL

    • Paylaş

    Cansu PİŞKİN
    İstanbul

    Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 86. duruşmasında tanıkların dinlenmesine devam edildi.

    Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan emniyet, istihbarat ve jandarma görevlilerinin yargılandığı 6’sı tutuklu 85 sanıklı davanın 86. duruşması Çağlayan’daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanıkların SEGBİS ile bağladığı duruşmada, dönemin Trabzon Jandarma görevlileri Ali Öz, Okan Şimşek ve Metin Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 10 tutuksuz sanık hazır bulundu.

    BİLMİYOR, HATIRLAMIYOR

    Duruşmada dün tanık olarak dinlenen dönemin Trabzon Jandarma Asayiş Şube Müdürü Ali Oğuz Çağlar’ın sorgusu yapıldı. Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Çağlar’a Dink cinayetini nasıl ve ne zaman öğrendiğini sordu. Çağlar, cinayetin olduğu akşam evinde televizyon izlerken gördüğünü söyledi. Çağlar bu soru dışında Bakırcıoğlu’nun tüm sorularına “Bilmiyorum, hatırlamıyorum” diye yanıt verdi.

    ‘KOMUTAN BİZİ PASİFİZE ETTİ’

    Tutuksuz sanıklardan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz de Çağlar’a, Coşkun İğci’ye “haber elemanı” demesinin sebebini sordu. Çağlar, Yasin Hayal’in Dink’i öldüreceği yönündeki bilgiyi Coşkun İğci’nin jandarma görevlileri Veysel Şahin ve Okan Şimşek’e verdiğini hatırlatarak, “Bu bilgiyi İstihbarat Değerlendirme Toplantısında size aktaran Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız arz ederken ‘haber elemanımız Coşkun İğci’ diye arz etti. Buradan dolayı biliyorum” yanıtını verdi. Çağlar da Öz’e, “Toplantıda size bilgi verilmesine rağmen neden hiçbir şey söylemeyip toplantıyı bitirdiniz” diye sordu. Öz, “Daha sonra görüşürüz deyip kalkmışım çünkü başka işlerimiz de vardı toplantıyı hangi konuyla ilgili bitirdiğimi hatırlamıyorum ama mutlaka bir şey vardır” cevabını verdi.

    Ali Öz, Çağlar’a, “Cinayetten sonra ihbar telefonu ile cinayeti işleyenin Ogün Samast olduğu bildirilmiş. Asayiş Şube Müdürü olarak bundan haberin var mı?” diye sordu. Çağlar şöyle yanıtladı: “Sayın hakim, komutan Öz bizi tüm görevlerden pasifize etti odamızdan çıkamıyorduk hiçbir toplantıya katılamıyorduk dolayısıyla bu bilgiden haberdar olmamam normal. İhbar hattının başında nöbet tutan bir görevli başçavuş bekliyor. Önemli konularda doğrudan alay komutanını arayabiliyor doğrudan. Bu da önemli bir bilgi olduğu için doğrudan alay komutanını aramış olabilir. Normalde sıralı olarak bildirilir ama beni es geçip doğrudan alay komutanını aramış olabilir.”

    ‘GÖKHAN ASLAN’IN HATIRLAMAMA İHTİMALİ YOK’

    Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü olan tutuksuz sanık Metin Yıldız, Çağlar’a, “İl jandarmada herhangi bir kuruma dijital ya da fiziki gitmesi gereken yazıları gönderme yetkisi kime aittir?” diye sordu. Tanık Çağlar bu yetkinin yalnızca tek kişiye yani il jandarma komutanına ait olduğunu söyledi. Yıldız’ın, “Dink’in öldürüleceği yönündeki haber kayıt formununun yetkili yerlere gitmemesi benim suçum mu?” sorusuna Çağlar, “Yönetmelik açık; askerlik hiyerarşisinde kendi kendine göndermen mümkün değil” dedi.

    Bu sırada Avukat Hakan Bakırcıoğlu Metin Yıldız’a daha önce dinlendiği sırada yalan tanıklıktan tazyik cezası alan Gökhan Arslan’ın dünkü beyanlarda hiçbir şeyi hatırlamadığını anımsatarak, “Gökhan Arslan terör olayları kısım amiri miydi?” diye sordu. Yıldız da, “Evet doğrudur. İnsanın kendi emrindeki kısım amirlerini tanımaması mümkün değildir” yanıtını verdi. Mahkeme başkanı araya girerek, “Aslan’ın bir rahatsızlığı var mı? Hiçbir şey hatırlamıyor?” diye sordu. Yıldız, Aslan’ın hiçbir rahatsızlığı olmadığını belirterek, “Geçen de buna benzer şeyler söylediği için tazyik cezası aldı ben de çok yadırgadım. Aslan, Dink cinayetinin konuşulduğu toplantıda başından sonuna oradaydı. İstihbarat değerlendirme toplantısını terk ettiğini söylüyor ama jandarma komutanı ordayken kimse toplantıyı terk edemez. Başından sonuna kadar kalınır komutan ayrılın diyene kadar ayrılamaz. Aslan o toplantıdaydı başından sonuna kadar. Dolayısıyla Dink’in öldürüleceği yönündeki bilgiye vakıftır böyle olayı hatırlamama ihtimali yok beyanları doğru değildir Gökhan Aslan’ın” dedi.

     

    Dink davasının 84. duruşmasında tanıklar dinlendi

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    SDG: ABD'nin çekilme kararı terörizmle mücadeleyi olumsuz etkiler
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Kafanıza tabanca dayandığında ‘hayır’ diyecek kaç kişi var?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    İsrail-Lübnan sınırında bilek güreşi

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Sokaklardan niye korkuyorlar?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    İşsizlik krizi

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Barışı korumak

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Yelek ve Şalter
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Dink davasında tanıklar dinleniyor
    Dink davasında tanıklar dinleniyor

    Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada tanıkların dinlenmesine devam ediliyor

    SDG: ABD'nin çekilme kararı terörizmle mücadeleyi olumsuz etkiler
    SDG: ABD'nin çekilme kararı terörizmle mücadeleyi olumsuz etkiler

    Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının IŞİD'le mücadeleyi olumsuz etkileyeceği değerlendirmesinde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları
    ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları

    ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki askerlerini geri çekmeye başladığını duyurdu. Bu karara ilişkin merak edilen soruları ve yanıtlarını derledik.

    Avrasya Tüneli, bir kez daha araç garantisi hedefini tutturamıyor
    Avrasya Tüneli, bir kez daha araç garantisi hedefini tutturamıyor

    Avrasya Tüneli’nden 2 yılda 31,5 milyon araç geçti. Bu yıl da yıllık verilen araç garantisi sayısına ulaşılamıyor. Aradaki farkı halk ödeyecek.

    GÜNCELLENDİ
    Kurkut davasında sanık polise ilişkin tutuklama talebine yine ret
    Kurkut davasında sanık polise ilişkin tutuklama talebine yine ret

    Polisin açtığı ateş sonucu Kemal Kurkut'un öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşmasında sanık polis YŞ.’ye dair tutuklama talebi yine reddedildi.

    GÜNCELLENDİ
    Merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı
    Merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı

    Merkez üssü Yalova Çınarcık olan, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bursa ve İstanbul gibi civar kentlerden de hissedildi.

    Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü kez toplanıyor
    Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü kez toplanıyor

    2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı üçüncü kez bir araya geliyor.

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara'da Erdoğan tarafından karşılandı
    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara'da Erdoğan tarafından karşılandı

    Türkiye'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    Soyuz MS 09 kapsülü Dünya'ya döndü
    Soyuz MS 09 kapsülü Dünya'ya döndü
    Der Spiegel'in ödüllü muhabiri, sahte haber yazdığını itiraf etti
    Der Spiegel'in ödüllü muhabiri, sahte haber yazdığını itiraf etti
    LeBron James’in smaçlarını bloklayan oyuncuların listesi
    LeBron James’in smaçlarını bloklayan oyuncuların listesi
    GÜNCELLENDİ
    Almanak - 2018'de sporda neler yaşandı?
    Almanak - 2018'de sporda neler yaşandı?
    Mahkeme İZBAN'daki grev kırıcılığıyla ilgili keşif duruşması yapacak
    Mahkeme İZBAN'daki grev kırıcılığıyla ilgili keşif duruşması yapacak

    Yargıya taşınan grev kırıcılığına ilişkin mahkeme, bugün bilirkişi heyeti ile birlikte İZBAN Genel Müdürlüğünde keşif duruşması yapacak.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: IŞİD'i yendik, Suriye'deki askerlerimizi geri çekiyoruz
    Trump: IŞİD'i yendik, Suriye'deki askerlerimizi geri çekiyoruz

    ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki askerlerini geri çekeceklerini açıkladı. Pentagon, askerleri geri çekme sürecinin başladığını duyurdu.

    Adalet Bakanı: Gülen'in iadesiyle ilgili olumlu bir gelişme bekliyoruz
    Adalet Bakanı: Gülen'in iadesiyle ilgili olumlu bir gelişme bekliyoruz

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fethullah Gülen’in ABD’den iadesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Kılıçdaroğlu: Binali Yıldırım İstanbul’dan aday olmazsa hiç şaşırmayın
    Kılıçdaroğlu: Binali Yıldırım İstanbul’dan aday olmazsa hiç şaşırmayın

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin soruları yanıtladı.

    Yabancılara satışların patlamasına rağmen toplam konut satışı düştü
    Yabancılara satışların patlamasına rağmen toplam konut satışı düştü

    Kasım’da yapılan konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 27 azaldı. Yabancılara satışlardaki patlama daha büyük daralmayı engelledi.

    GÜNCELLENDİ
    Savunma Bakanı Akar: Önümüzde Menbic ve Fırat'ın doğusu var
    Savunma Bakanı Akar: Önümüzde Menbic ve Fırat'ın doğusu var

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır dışı harekatlarla ilgili açıklamalar yaptı.

    Yazarımız Sürek, 'Cumhurbaşkanına hakaretten' beraat etti
    Yazarımız Sürek, 'Cumhurbaşkanına hakaretten' beraat etti

    'Faşist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleştiri getirdiğinizde hakkınızda davalar açılır' dediği için yargılanan Kamil Tekin Sürek, beraat etti.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'nin Suriye'den çekilme açıklamasına dünyadan tepkiler
    ABD'nin Suriye'den çekilme açıklamasına dünyadan tepkiler

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklamasının ardından Rusya, İngiltere ve İsrail'den açıklama geldi. Karar, ABD medyasında da geniş yer buldu.

    'Tek başıma bile ayı borçla kapatıyorum'
    'Tek başıma bile ayı borçla kapatıyorum'

    Esenyalı'dan kadın işçiler asgari ücretin 3 bin lira olmasını istiyor.

    Gerçekten açlık sınırının altında yaşıyoruz
    Gerçekten açlık sınırının altında yaşıyoruz

    Avcılar'da asgari ücret görüşmelerini sorduğumuz vatandaşlar: Açlık sınırının altında yaşıyoruz, asgari ücretle geçinmek imkansız

    'Birliğimizi yeniden sağlayalım ve ücretsiz izne hayır diyelim'
    'Birliğimizi yeniden sağlayalım ve ücretsiz izne hayır diyelim'

    Ekim ayından bu yana duruşların yaşandığı Sumiriko Hose'ta fatura işçiyle çıkarılıyor.

    CMS Jant’ta işten atmaların ardından iki haftalık duruş kararı
    CMS Jant’ta işten atmaların ardından iki haftalık duruş kararı

    İzmir'de işten atmaların sürdüğü jant devi CMS’de 3 Ocak tarihine kadar duruş kararı alındı. İşten atmalar ve zorunlu izne çıkarma sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu, katliam yerine 'olay' ifadesini kullanınca tepki topladı
    Kılıçdaroğlu, katliam yerine 'olay' ifadesini kullanınca tepki topladı

    Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından Maraş Katliamı'na 'Maraş olayları' ifadesini kullanması tepki çekti. Takipçileri, 'olay değil, katliam' dedi.

    Valilikten Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde yasaklama
    Valilikten Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde yasaklama

    Kahramanmaraş Valiliği, 2018 yılı sonuna kadar il genelinde yapılacak her türlü toplantılara ve yürüyüşlere yönelik yasaklama kararı aldığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ'de panellere karşı OHAL ilan ettiler
    ODTÜ'de panellere karşı OHAL ilan ettiler

    ODTÜ’de gençlik örgütlerinin düzenleyeceği etkinlikler öncesi adeta sıkıyönetim ilan edildi.

    Akademisyen Keleşoğlu: Patriotlar alınırsa, S-400’lerden vazgeçilir
    Akademisyen Keleşoğlu: Patriotlar alınırsa, S-400’lerden vazgeçilir

    Akademisyen Erhan Keleşoğlu ABD'nin Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye satışına onay vermesini değerlendirdi.