'EYT’liler, geriye dönük işletilen bir yasayla mağdur edildi'

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, partisinin Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Türkiye'de emeklilerin yüzde 71'i 56 yaş üzerinde. Türkiye'de genç emekli diye bir şey yok” dedi.

Emeklilikte yaşa takılanların, hak etmedikleri bir şeyi değil, ödedikleri pirimin karşılığını almak istediklerine işaret eden Karabat, emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik hakkı tanınması halinde bütçeye yansıyacak tutarın 2019 yılı bütçesinin yüzde 2’sine tekabül edeceğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların, geriye dönük işletilen bir yasayla mağdur edildiğini, öte yandan bu kesime emeklilik hakkı tanınması durumunda maliyetin ne olacağının ise açıklanmadığını belirtti.

2006 yılında yürürlüğe giren bir düzenleme ile emekli aylıklarının giderek düşürüldüğünü anlatan Gürer, 48 - 50 yaş arasında olup da emekli olamayan vatandaşların iş bulamadığını, bu kişilerin 65 yaşına kadar maaş da alamayacaklarını kaydetti.

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının 2019 yılında çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Gürer, iktidarın emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını 2019 yılında çözüme ulaştırması gerektiğini ifade etti.

Fethi Gürer, taşeron işçilerin kadroya geçişinde de mağduriyetler bulunduğunu, kadro bekleyen binlerce işçinin mağduriyetinin bir an önce sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Eğitim sisteminde özellikle öğretmenler açısından ciddi problemler bulunduğunu belirten Özgür Karabat ise “Atanmayı bekleyen 400 bin öğretmen var ama 130 bin öğretmen açığı bulunuyor” dedi. (Ankara/AA)