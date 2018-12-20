20 Aralık 2018 13:02Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2018 13:32
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Fotoğraf: Pixabay
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Lider Medipol Başakşehir'in Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Aynı gün oynanacak Kasımpaşa - Beşiktaş maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek. Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a konuk olduğu mücadelenin hakemi ise Ümit Öztürk.
Haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
22 ARALIK CUMARTESİ
- 13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Özgür Yankaya
- 16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
- 19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 ARALIK PAZAR
- 13.30 BB Erzurumspor - Kayserispor: Hüseyin Göçek
- 16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
- 16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
- 19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
24 ARALIK PAZARTESİ
- 20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ümit Öztürk
- 20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
(İstanbul/DHA)