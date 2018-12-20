20 Aralık 2018 13:02

Yerel tohum yönetmeliğinin iptali için dava açıldı

Şirketlerin, küçük çiftçinin tohumuna el koymasına önayak olan Yerel Tohum Yönetmeliğine karşı Danıştay'da dava açıldı.

Yerel tohum yönetmeliğinin iptali için dava açıldı

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Özer AKDEMİR

    Küçük çiftçinin tohumuna şirketler tarafından el konulmasını düzenlediği iddiaları ile tepkileri üzerine çeken Yerel Tohum Yönetmeliğine dava açıldı. Aralarında TMMOB'a bağlı bazı odalar, EGEÇEP, Ekoloji Kolektifi, çeşitli yerel ekoloji örgütleri, köylü sendikaları ve derneklerin olduğu 25 kurum Danıştay'a yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali için başvurdu.

    TOHUM STRATEJİK BİR ÜRÜNDÜR

    Geçtiğimiz günlerde Danıştay'a verilen dava dilekçesinde Ekim ayının son haftasında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren tam adı "Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi Ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik"e karşı dava açan ekoloji, çevre örgütleri, meslek odaları, köylü sendikaları ve diğer derneklerin konuyla olan ilişkileri sıralanarak dava ehliyetlerinin olduğu dile getirildi. Tohumun binlerce yıllık tarımsal birikim sonunda elde edilmiş ortak bir miras olarak tanımlandığı dilekçede, tohumun çok önemli bir çoğaltma, üretim ve beslenme aracı olduğunun altı çizildi. Tohum olmazsa tarım ve gıdanın olamayacağının kaydedildiği dilekçede, tohumun aynı zamanda stratejik bir ürün olduğu için, nitelikli ve kaliteli tohumlara sahip olanların tarım ve gıdayı kontrolü altında bulunduracağına dikkat çekildi.

    ÇİFTÇİNİN ATALIK TOHUMUNA EL KONULUYOR

    Genetik kaynak olarak koruma altına alınan tohumların ticarete konu edilmesi, pazarlanması, üretilmesinin kanun yerine yönetmelikle düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğunun ifade edildiği dilekçede şöyle denildi; "Tohum gibi genetik zenginlik kaynakları, servetlerin korunması kamu güvenliği için elzemdir. Bu yönetmelikle çiftçinin ve küçük köylünün analık, atalık tohumlarına tescil mekanizmasıyla el konulmakta, bu kamusal tohumlar yönetmelikle özel mülkiyete konu edilmekte, tarımsal üretimde kotalar yolu ile hem genetik kaynaklar tarım tekellerinin kontrolüne geçmekte hem de tarımsal çeşitliliğin güvencesi olan yerel çeşit niteliğindeki tohumların kontrol mekanizmaları kamu denetiminin dışına çıkmaktadır".  

    İPTAL İSTEMİNİN GEREKÇELERİ

    Dava dikeçsinde yönetmeliğin neden iptal edilmesi gerektiğine dair gerekçeler şöyle sıralandı;

    • Yönetmelik, dayanağı olan 5553 sayılı kanunun genetik kaynakların koruma ve kullanma dengesini sağlama amacına aykırı sınırlamalar içermektedir. Bu nedenle Anayasanın 7, 13 ve 123. maddelerine ve 5553 sayılı Kanuna aykırıdır.
    • Genetik kaynakların biçimsel olarak kayıt altına alınması değil, geliştirilmesi, iyileştirilmesi gerekir. Aksi durumda yerel çeşitlerin genetik kaynak olarak muhafazası, iyileştirilmesi olanaksız hale gelecektir. Genetik kaynakların bir kamusal mal olduğunun kabulü ile bu kamu hukukuna tabii biçimde kullanma koşullarının da düzenlenmesi gerekmektedir.
    • Genetik kaynaklar özellikleri gereği endüstriyel tohumlar gibi değerlendirilemez, yerel çeşitler üzerinde kullanım hakkı yaratan düzenlemelerin yönetmelikle yapılması hukuka aykırıdır. Yönetmelikte yerel genotiplerin çoğaltımı, yerinde idamesi ve sürdürülebilir kullanımı yerine pazarlanmasına odaklanılmıştır.

    YEREL TOHUMLAR TOPLUMUN VARLIK ZEMİNİDİR

    • Yerel çeşitler, kamu mülkiyeti rejimine tabii doğal servet niteliğinde kamusal mallardan olduğundan bu yönetmelik Anayasa'nın 168. Maddesine aykırıdır. Yerel tohumlar genetik ve biyolojik çeşitliliğin ve bu anlamda da toplumun varlık zeminidir. Genetik kaynaklar tıpkı su gibi, hava gibi yaşamsal bir kaynaktır. Toplumun neslinin devamı, ülkenin varlığı, gıdanın geleceği bu genetik kaynaklara bağlıdır. Bu nedenle stratejik bir önemi vardır. Kamu güvenliği ile ilgilidir.
    • Yönetmeliğin genetik kaynaklara yönelik sadece kullanım yönüyle düzenleme yapması, bu düzenlemenin kanunun koruma kullanma dengesi amacına aykırı olması, kullanım koşullarının kanunla düzenlenmesi gereği nedeniyle yönetmeliğin tamamının iptali gerekir.

    TOHUMLAR ÜZERİNDE SAHİPLİK DURUMU ORTAYA ÇIKACAK

    Kamu mülkiyetine tabii yerel çeşitler üzerinde "tescil" yoluyla yönetmelikle özel mülkiyet rejimi kurulamayacağının altının çizildiği dilekçede, başvuru sürecinde alınan çeşitli ücretlerin olayın ticari boyutundan ziyade yerel çeşitlerin korunması ve üretilmesine odaklanması gereken başvurucular açısından önemli bir sorun yaratacağı dile getirildi. 

    Yönetmeliğin yerel çeşitleri korumaktan ziyade, onları ticari bir faaliyetin konusu haline getirdiğine vurgu yapılan dilekçede, tohumlar üzerinde bir sahiplik durumunun ortaya çıkacağı ifade edildi. Dilekçede, "Oysa ki beklenen, hastalık ve zararlılar açısından gerekli kontrollerin yapılması koşuluyla yerel çeşitlerin korunması ve çiftçilerin, köylülerin bunları üretip, satışını serbestçe yapabilmesine olanak sağlanmasıdır" denildi. dilekçede, yerel çeşitlerin ticaretinin yapılması durumunda uygulanan 10 bin liralık para cezasının güncel miktarla 24 bin lirayı aştığının altı çizilerek, "bu kadar para cezaları bulunurken, yeni yapılan düzenlemenin uygulanabilirlik sorunu  da göz önüne alındığında, yönetmeliğin niçin çıkarıldığı sorusu akıllara gelmektedir" denildi.

    YÜRÜTMENİN DURDURULARAK İPTAL EDİLMESİ İSTENDİ

    Yerel çeşitlerin özel kişi veya kurumlarca kayıt altına alınmasını sağlamak yerine kamu yararını, biyoçeşitliliğin korunmasını ve gıda güvencesini göz önüne alarak kamu kurumları tarafından kayıt altına alınması gerektiğinin işaret edildiği dilekçede, "çiftçilerin, köylülerin kullanmak istedikleri yerel çeşitlere kolaylıkla ve kamusal yollarla ulaşabilmeleri sağlanmalıdır. Bu onların hakkıdır ve bu hak kendilerine verilmedir" denildi. Dilekçenin sonunda yönetmeliğin Anayasa'ya ve çeşitli yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi istendi.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Putin, yıl sonu değerlendirme toplantısında konuşuyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Kafanıza tabanca dayandığında ‘hayır’ diyecek kaç kişi var?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    İsrail-Lübnan sınırında bilek güreşi

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Sokaklardan niye korkuyorlar?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    İşsizlik krizi

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Barışı korumak

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Yelek ve Şalter
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları
    ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları

    ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki askerlerini geri çekmeye başladığını duyurdu. Bu karara ilişkin merak edilen soruları ve yanıtlarını derledik.

    Avrasya Tüneli, bir kez daha araç garantisi hedefini tutturamıyor
    Avrasya Tüneli, bir kez daha araç garantisi hedefini tutturamıyor

    Avrasya Tüneli’nden 2 yılda 31,5 milyon araç geçti. Bu yıl da yıllık verilen araç garantisi sayısına ulaşılamıyor. Aradaki farkı halk ödeyecek.

    GÜNCELLENDİ
    Kurkut davasında sanık polise ilişkin tutuklama talebine yine ret
    Kurkut davasında sanık polise ilişkin tutuklama talebine yine ret

    Polisin açtığı ateş sonucu Kemal Kurkut'un öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşmasında sanık polis YŞ.’ye dair tutuklama talebi yine reddedildi.

    GÜNCELLENDİ
    Merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı
    Merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı

    Merkez üssü Yalova Çınarcık olan, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bursa ve İstanbul gibi civar kentlerden de hissedildi.

    Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü kez toplanıyor
    Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü kez toplanıyor

    2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı üçüncü kez bir araya geliyor.

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara'da Erdoğan tarafından karşılandı
    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara'da Erdoğan tarafından karşılandı

    Türkiye'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

    Mahkeme İZBAN'daki grev kırıcılığıyla ilgili keşif duruşması yapacak
    Mahkeme İZBAN'daki grev kırıcılığıyla ilgili keşif duruşması yapacak

    Yargıya taşınan grev kırıcılığına ilişkin mahkeme, bugün bilirkişi heyeti ile birlikte İZBAN Genel Müdürlüğünde keşif duruşması yapacak.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: IŞİD'i yendik, Suriye'deki askerlerimizi geri çekiyoruz
    Trump: IŞİD'i yendik, Suriye'deki askerlerimizi geri çekiyoruz

    ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki askerlerini geri çekeceklerini açıkladı. Pentagon, askerleri geri çekme sürecinin başladığını duyurdu.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    Soyuz MS 09 kapsülü Dünya'ya döndü
    Soyuz MS 09 kapsülü Dünya'ya döndü
    Der Spiegel'in ödüllü muhabiri, sahte haber yazdığını itiraf etti
    Der Spiegel'in ödüllü muhabiri, sahte haber yazdığını itiraf etti
    LeBron James’in smaçlarını bloklayan oyuncuların listesi
    LeBron James’in smaçlarını bloklayan oyuncuların listesi
    GÜNCELLENDİ
    Almanak - 2018'de sporda neler yaşandı?
    Almanak - 2018'de sporda neler yaşandı?
    Adalet Bakanı: Gülen'in iadesiyle ilgili olumlu bir gelişme bekliyoruz
    Adalet Bakanı: Gülen'in iadesiyle ilgili olumlu bir gelişme bekliyoruz

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fethullah Gülen’in ABD’den iadesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Kılıçdaroğlu: Binali Yıldırım İstanbul’dan aday olmazsa hiç şaşırmayın
    Kılıçdaroğlu: Binali Yıldırım İstanbul’dan aday olmazsa hiç şaşırmayın

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin soruları yanıtladı.

    Yabancılara satışların patlamasına rağmen toplam konut satışı düştü
    Yabancılara satışların patlamasına rağmen toplam konut satışı düştü

    Kasım’da yapılan konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 27 azaldı. Yabancılara satışlardaki patlama daha büyük daralmayı engelledi.

    GÜNCELLENDİ
    Savunma Bakanı Akar: Önümüzde Menbic ve Fırat'ın doğusu var
    Savunma Bakanı Akar: Önümüzde Menbic ve Fırat'ın doğusu var

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır dışı harekatlarla ilgili açıklamalar yaptı.

    Yazarımız Sürek, 'Cumhurbaşkanına hakaretten' beraat etti
    Yazarımız Sürek, 'Cumhurbaşkanına hakaretten' beraat etti

    'Faşist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleştiri getirdiğinizde hakkınızda davalar açılır' dediği için yargılanan Kamil Tekin Sürek, beraat etti.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'nin Suriye'den çekilme açıklamasına dünyadan tepkiler
    ABD'nin Suriye'den çekilme açıklamasına dünyadan tepkiler

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklamasının ardından Rusya, İngiltere ve İsrail'den açıklama geldi. Karar, ABD medyasında da geniş yer buldu.

    'Tek başıma bile ayı borçla kapatıyorum'
    'Tek başıma bile ayı borçla kapatıyorum'

    Esenyalı'dan kadın işçiler asgari ücretin 3 bin lira olmasını istiyor.

    Gerçekten açlık sınırının altında yaşıyoruz
    Gerçekten açlık sınırının altında yaşıyoruz

    Avcılar'da asgari ücret görüşmelerini sorduğumuz vatandaşlar: Açlık sınırının altında yaşıyoruz, asgari ücretle geçinmek imkansız

    'Birliğimizi yeniden sağlayalım ve ücretsiz izne hayır diyelim'
    'Birliğimizi yeniden sağlayalım ve ücretsiz izne hayır diyelim'

    Ekim ayından bu yana duruşların yaşandığı Sumiriko Hose'ta fatura işçiyle çıkarılıyor.

    CMS Jant’ta işten atmaların ardından iki haftalık duruş kararı
    CMS Jant’ta işten atmaların ardından iki haftalık duruş kararı

    İzmir'de işten atmaların sürdüğü jant devi CMS’de 3 Ocak tarihine kadar duruş kararı alındı. İşten atmalar ve zorunlu izne çıkarma sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu, katliam yerine 'olay' ifadesini kullanınca tepki topladı
    Kılıçdaroğlu, katliam yerine 'olay' ifadesini kullanınca tepki topladı

    Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından Maraş Katliamı'na 'Maraş olayları' ifadesini kullanması tepki çekti. Takipçileri, 'olay değil, katliam' dedi.

    Valilikten Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde yasaklama
    Valilikten Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde yasaklama

    Kahramanmaraş Valiliği, 2018 yılı sonuna kadar il genelinde yapılacak her türlü toplantılara ve yürüyüşlere yönelik yasaklama kararı aldığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ'de panellere karşı OHAL ilan ettiler
    ODTÜ'de panellere karşı OHAL ilan ettiler

    ODTÜ’de gençlik örgütlerinin düzenleyeceği etkinlikler öncesi adeta sıkıyönetim ilan edildi.

    Akademisyen Keleşoğlu: Patriotlar alınırsa, S-400’lerden vazgeçilir
    Akademisyen Keleşoğlu: Patriotlar alınırsa, S-400’lerden vazgeçilir

    Akademisyen Erhan Keleşoğlu ABD'nin Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye satışına onay vermesini değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da kar başladı, sağanak su baskınlarına neden oldu
    İstanbul'da kar başladı, sağanak su baskınlarına neden oldu

    İstanbul'u etkisi altına alan sağanak nedeniyle bazı yerlerde su baskınları yaşandı. Beylikdüzü'de ise kar başladı.

    GÜNCELLENDİ
    CHP’li Özel’den Akar’a: Atanmış bakan seçilmişlere had bildiremez
    CHP’li Özel’den Akar’a: Atanmış bakan seçilmişlere had bildiremez

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki tartışma nasıl başladı, kim ne dedi?