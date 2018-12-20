Putin, yıl sonu değerlendirme toplantısında konuşuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Putin'in 2001'den bu yana her yıl sonu düzenlediği basın toplantısının yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor. Toplantıya 1702 gazetecinin akredite olduğu belirtildi.

Sputnik'in haberine göre Rusya ekonomisine ilişkin olumlu bir tablo olduğunu öne süren Putin, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 1.7 oranında büyüdüğünü, halkın reel gelirlerinde de 0.5 oranında bir büyüme izlendiğini kaydetti. Putin, artan enflasyon değerlerininse "kabul edilebilir" düzeyde olduğunu ifade etti.

İşsizliğin azaldığını ve Rusya tarihindeki en düşük düzeye geldiğini söyleyen Putin, "Rusya'nın altın rezervleri giderek artıyor. Ayrıca 2011'den beri ilk kez bütçe açığı verilmedi. Bunların yanı sıra emeklilik maaşlarında yükseliş izlenirken, Rusların yaşam süresinde de artış gözleniyor" dedi.

Putin'in basın toplantısı devam ediyor. (DIŞ HABERLER)