Gazeteci Deniz Yücel'in yargılandığı davaya devam edildi

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Almanya'ya giden sanık Deniz Yücel katılmadı. Yücel'i avukatı Veysel Ok temsil etti.

Mahkeme Başkanı, Yücel'in yurt dışındaki ikametinde olduğu dikkate alınarak yurt dışı adli yardım kuralları çerçevesinde savunma ve delillerin tespiti için işlem yapıldığını ancak evrakın henüz geri dönmediğini belirtti. Yücel'in avukatı Veysel Ok, istinabe evrakının dönüşünün beklenmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yurt dışından evrakın dönüşünün beklenmesine ve akıbetinin sorulmasına hükmederek duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

İddianamede Yücel'in, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianame gönderildiği İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, mahkeme heyeti, 16 Şubat'ta hazırladığı tensiple Yücel'in tahliyesine karar vermişti. (AA)