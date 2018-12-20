Soyuz MS 09 kapsülü Dünya'ya döndü

197 gündür UIuslararası Uzay İstasyonunda (ISS) görev yapan Soyuz MS 09 üç personelle Dünya'ya döndü. Astronotlar Kazakistan'da sevinçle karşılandı.

Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Alexander Gerst, ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) Serena Aunon-Chancellor, ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev’in içinde bulunduğu uzay aracının başarıyla iniş yaptığı, ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu belirtildi.

AA'nın aktardığı açıklamada, ekibin ISS'de 197 gün kaldığı ve bu sürede çeşitli bilimsel araştırmalar ve denemeler yaptığı kaydedildi.

Soyuz MS 09, geçen yıl haziran ayında fırlatılmıştı.

UIuslararası Uzay İstasyonunda şu an Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve NASA astronotu Anne McClain görev yapıyor.

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor. (HABER MERKEZİ)

NASA Astronotu Serena Aunon-Chancellor | Fotoğraf: EPA-EFE/Shamil Zhumatov/AA