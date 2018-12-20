20 Aralık 2018 11:38
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2018 17:41

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını yaptı

2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı üçüncü kez bir araya geldi.

GÜNCELLENDİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını yaptı

Fotoğraf: AA

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    İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. Belirlenecek yeni ücret 10 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, 2019’da yapılacak toplusözleşmeler için de belirleyici olacak. Asgari ücret halen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile birlikte 1603 lira olarak uygulanıyor.

    İlk iki görüşmede tarafların önerilerini sunduğu görüşmeler sonrası bugün komisyona iletilmesi beklenen TÜİK raporu üzerine görüşler alınacak. TÜİK’in raporda asgari geçim tutarı yer alacak. Toplantı Türk-İş Genel Merkezi’nde yapılacak. Komisyon toplantılarına bu yıl ilk kez asgari ücretli bir işçi de katılıyor.

    TÜRK-İŞ: MAKUL BİR RAKAM OLMAZSA İMZALAMAYIZ

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı öncesinde konuşan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay “Makul bir rakam olmazsa imzalamayacağız. Biz o oyunda olmayız” dedi. TİSK Genel Sekreteri Koç ise işsizlik ve büyüme hedefleri doğrultusunda bir rakam belirleyeceklerini söyledi.

    Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun üçüncü toplantısı Türk İş Genel Merkezi’nde yapıldı. Toplantının başında ev sahibi sıfatı ile konuşan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, komisyon üyelerinin iki haftadır yoğun bir çalışma yaptıklarını belirterek, 8 milyonu ilgilendiren çalışmanın içinde olduklarını dile getirdi. “44 senede 3 kere tüm taraflar anlaşıp imzalama imkanı buldu” diyen Atalay,  bu sene asgari ücret üzerinde tüm tarafların anlaşmasını umduklarını söyledi.  Atalay, yılın ikinci yarısından itibaren vergi dilimi artışı sebebiyle asgari ücretlilerinin gelirlerinde yaşanan azalışa dikkat çekerek vergi yüklerinin bir kısmının hükümet tarafından karşılanmasını dile getirdi. “Makul bir rakam olması durumunda arkadaşlarıma imzalama yetkisi vereceğim” diyen Atalay, aksi takdirde imzalamayacaklarını dile getirdi. Atalay, “Biz o oyunda olmayız” dedi.

    Kamuoyunda dillendirilen asgari ücretin 2 bin lira olacağı yönündeki söylemlerin sorulması üzerine konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise bir rakam belirtmediklerini dile getirdi. Koç, “2019  işsizlik ve büyüme hedefleri doğrultusunda bir rakam belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

    TÜİK ASGARİ ÜCRET GEÇİM İNDİRİMİ RAPORUNU AÇIKLADI

    TÜİK, asgari ücrette görüşmelere başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını “ağır” statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, “orta” statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, “hafif” statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak belirleyip, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı. 

    Asgari ücret şu anda brüt 2029, net 1603 lira.

    DR. SERKAN ÖNGEL: İŞLERİ SINIFLANDIRMA GAYRETİ ASGARİ ÜCRET TUTARINDAKİ ARTIŞI MANİPLE ETME AMACI TAŞIYOR

    TÜİK’in asgari ücret önerisini Akademisyen Dr. Serkan Öngel Evrensel’e değerlendirdi.

    TÜİK’in ağır, orta ve hafif statüde çalışan işçilerin harcadığı kalori üzerinden bir hesap yaptığını söyleyen Akademisyen Dr. Serkan Öngel, “Bugüne kadar yapılan hesap doğal olarak yüksek efor sarf eden işçiler üzerinden yapılıyor. Belirlenen bu rakam ürünlerin en düşük miktarları üzerinden belirleniyor. Bu anlamda daha öncekinden farklı bir tutar olması, asgari ücretteki beklentinin aşağı çekilmesi amaçlı bir çaba olarak değerlendiriyorum” dedi. TÜİK’ten beklenen rakamın 2 bin 200 lira civarında olduğunu söyleyen Öngel, “Bu kalori hesabıyla birlikte beklentiyi 1841 ile 2 bin 213 gibi bir  aralığa sıkıştırmaya çalışıyorlar. Anlaşılabilir bir durum değil. Bugüne kadar yapılan uygulamanın bu biçimiyle yeniden ele alınması, işleri sınıflandırma gayreti asgari ücret tutarındaki artışı maniple etme amacı taşıyor. Esas alınması gereken tutar ağır statüdeki işler için tanımlanan rakamdır. Mukayese edebileceğimiz rakam budur” dedi.

    ‘BU TİP HESAPLAR BEKLENTİYİ DEĞİŞTİRMEZ

    Öngel şöyle konuştu: “Kalori hesabını düşürdüğünüz zaman rakam da düşüyor. Geçen sene aldığından daha farklı bir kaloriye ihtiyacı yok. Tamamen yanıltma amaçlı bir şey. Kamuoyu ilgisini farklı boyuta çekme amaçlı bir şey. Ağır işlerde çalışan insanlar da diğer işlerde çalışan insanlar gibi bir kategorizasyon doğru değil. Asgari ücretlinin alım gücü kaybı çok yüksek boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle temel harcama kalemlerinde. Gıda ürünleri karşısında bu çok net belirgin durumda. Bu beklentiyi bu tip hesaplardaki değişikliklerle aşağı çekmeleri mümkün değil. Bu rakamları kaç gösterirse göstersinler, insanlar kendi yaşadıklarını biliyorlar.”

    TİSK 2 BİN LİRAYI ÇOK BULMUŞTU

    Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ikinci toplantı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapıldı. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 2 bin lira asgari ücretin Türkiye gerçekleriyle bağdaşmadığını iddia etti ve bölgesel asgari ücreti savundu. 1900 lira ücret alan komisyondaki işçi Gülden Görmez, “Ben ekonomiden çok anlamıyorum ama bizim de bu gerçeğimiz var dedim” dedi.

    Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise “Hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyon artı refah payını talep ediyoruz. Bu konuda uzlaşma olmadı ama ısrarlarımızı sürdürüyoruz” demişti.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu: Patronlar 2 bin lirayı çok gördü

    BAKAN SELÇUK: EKONOMİK KONJONKTÜRLE UYGUN OLACAK

    Komisyonun ilk toplantısında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise “Tüm çabamız tüm sosyal tarafın görüşlerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi 2019’da en önemli önceliklerimizden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücretin ekonomik konjonktürle uygun bir şekilde tespit edilmesi olacak” demişti.

    Aynı toplantıda Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise “Komisyon çalışmalarında belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır” diyerek topu hükümete atmıştı.

    Asgari ücret 2019'da kaç lira olacak?

    DİSK: TÜİK RAPORU BAZ ALINSIN

    Toplantılara katılamayan DİSK ise asgari ücretin yıllardır TÜİK hesaplamasından düşük saptandığı belirtilerek TÜİK hesaplamasının baz alınması gerektiğini vurguladı. Bugün yapılacak toplantı öncesi açıklama yaparak asgari ücretin enflasyon karşısında korunması, milli gelir artışından yararlanması, geçim ücreti olabilmesi ve kayıpların giderilmesi için asgari ücretin net 2800 lira olmasını isteyen DİSK, diğer taleplerini de şu şekilde sıraladı:

    • Asgari ücret geçim ücret olmalıdır.
    • Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
    • Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı'na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.
    • Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalıdır.
    • Asgari ücret bütün çalışanlar için ortak saptanmalıdır.
    • Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.
    • Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

    DİSK: Asgari ücret tespitinde TÜİK raporu baz alınsın

    Asgari ücret tespit toplantısına katılan işçi: Bu maaşla olmuyor

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