Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü kez toplanıyor

İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü kez toplanıyor. Belirlenecek yeni ücret 10 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, 2019’da yapılacak toplusözleşmeler için de belirleyici olacak. Asgari ücret halen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile birlikte 1603 lira olarak uygulanıyor.

İlk iki görüşmede tarafların önerilerini sunduğu görüşmeler sonrası bugün komisyona iletilmesi beklenen TÜİK raporu üzerine görüşler alınacak. TÜİK’in raporda asgari geçim tutarı yer alacak. Toplantı Türk-İş Genel Merkezi’nde yapılacak. Komisyon toplantılarına bu yıl ilk kez asgari ücretli bir işçi de katılıyor.

TİSK 2 BİN LİRAYI ÇOK BULMUŞTU

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ikinci toplantı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapıldı. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 2 bin lira asgari ücretin Türkiye gerçekleriyle bağdaşmadığını iddia etti ve bölgesel asgari ücreti savundu. 1900 lira ücret alan komisyondaki işçi Gülden Görmez, “Ben ekonomiden çok anlamıyorum ama bizim de bu gerçeğimiz var dedim” dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise “Hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyon artı refah payını talep ediyoruz. Bu konuda uzlaşma olmadı ama ısrarlarımızı sürdürüyoruz” demişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu: Patronlar 2 bin lirayı çok gördü

BAKAN SELÇUK: EKONOMİK KONJONKTÜRLE UYGUN OLACAK

Komisyonun ilk toplantısında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise “Tüm çabamız tüm sosyal tarafın görüşlerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi 2019’da en önemli önceliklerimizden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücretin ekonomik konjonktürle uygun bir şekilde tespit edilmesi olacak” demişti.

Aynı toplantıda Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise “Komisyon çalışmalarında belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır” diyerek topu hükümete atmıştı.

Asgari ücret 2019'da kaç lira olacak?

DİSK: TÜİK RAPORU BAZ ALINSIN

Toplantılara katılamayan DİSK ise asgari ücretin yıllardır TÜİK hesaplamasından düşük saptandığı belirtilerek TÜİK hesaplamasının baz alınması gerektiğini vurguladı. Bugün yapılacak toplantı öncesi açıklama yaparak asgari ücretin enflasyon karşısında korunması, milli gelir artışından yararlanması, geçim ücreti olabilmesi ve kayıpların giderilmesi için asgari ücretin net 2800 lira olmasını isteyen DİSK, diğer taleplerini de şu şekilde sıraladı:

Asgari ücret geçim ücret olmalıdır.

Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.

Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı'na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.

Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalıdır.

Asgari ücret bütün çalışanlar için ortak saptanmalıdır.

Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.

Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

DİSK: Asgari ücret tespitinde TÜİK raporu baz alınsın

Asgari ücret tespit toplantısına katılan işçi: Bu maaşla olmuyor

Gerçekten açlık sınırının altında yaşıyoruz

'Tek başıma bile ayı borçla kapatıyorum'