Mahkeme İZBAN'daki grev kırıcılığıyla ilgili keşif duruşması yapacak

Metehan UD

İzmir

İZBAN'da eğitmen kadrosunda bulunan taşeron makinistler eliyle yürütülen grev kırıcılığıyla ilgili mahkeme kararını verdi. Sendikanın başvurusu üzerine bugün yapılan duruşmada Karşıyaka 1. İş Mahkemesi tarafları dinledi. Duruşmaya, Demiryol İş Sendikası yöneticileri, İZBAN'da makinist olarak çalışan işçiler, sendika avukatı ile İZBAN'ın avukatı katıldı.

Demiryol-İş Sendikası, duruşmada grevin devam ettiği İZBAN'da taşeron işçi çalıştırmanın, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 68. maddesine aykırı olduğunu belirtti ve durdurulması yönünde karar verilmesini istedi.

Bu maddeye göre grev veya lokavt süresince patron, sürekli ya da geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz.

Sendika avukatı Erol Özcan, SGK'den gelen cevapta, 7 çalışanın Bozova Temizlik bünyesinde göründüğünü ve sözleşmelerde eğitmen sürücü olarak yer aldığını ifade etti. Özcan, eğitmen olarak alınan işçilerin sürücü olarak kullanılmasının İş Kanunu'na aykırı olduğunu belirtti. Avukat Özcan, kanun ihlal edilerek hak kazanılamayacağını ekledi ve grevde işçilerin mağduriyetinin büyümemesi için ihtiyadi tedbir istedi.

İZBAN avukatı ise söz konusu işçilerin 2010'dan beri eğitmen sürücüsü olarak çalıştığını söyledi ve makinist olarak çalıştıklarını dile getirdi. İş kanununa aykırı olmadığını ve grevin amacına ulaştığını da ekledi. Hizmet sözleşmesinin uygulanmamasının kamu yararına aykırı olduğunu da iddia eden İZBAN'ın avukatı, alt işverenin sözleşmesinin kendilerini bağlamadığını da ileri sürdü.

Hakim, keşif duruşması yapma kararı verdi. Bugün saat 15.00'te bilirkişi heyeti ile birlikte İZBAN Genel Müdürlüğünde defterler incelenecek. Ayrıca bakanlıktan gelecek müfettiş raporu da incelenecek. Yarın 14.00'te yapılacak duruşmanın ardından nihai karar verilecek.

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