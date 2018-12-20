Arjantin ve Tunus'ta öğretmenler eylem yaptı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de öğretmenler, 23 okulun, öğrenci sayılarının yeterli olmaması dolayısıyla kapatılmasını protesto etti.

Buenos Aires Özerk Şehri (CABA) Eğitim ve Yenilik Bakanlığı binası önündeki Paseo Colon Caddesi'nde toplanan göstericiler, orta düzeyde eğitim veren okulların ve bazı gece kurslarının kapatılması nedeniyle gösteri düzenledi. Gösteriyi gerçekleştiren öğretmen sendikaları, Buenos Aires şehrinde bir günlük grev yapacaklarını açıkladı.

Arjantin Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Sonia Alesso, okul kapatmak yerine eğitime daha çok yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümet şunu bilmelidir ki; eğer bu yıl böyle biterse, gelecek eğitim-öğretim yılı başlamaz. Genci, yaşlısı, çalışanıyla bütün ülkede parasız eğitimi savunacağız." dedi.

CABA Eğitim ve Yenilik Bakanı Maria Soledad Acuna, az öğrenci olduğu gerekçesiyle Buenos Aires'de orta düzeyde eğitim veren 14 okulun ve aynı düzeyde 9 akşam kursunun kapatılacağını açıklamıştı.

Buenos Aires'de akşam kursları, gündüz eğitim alamayan veya okul yaşını geçmiş kişilerin geriye dönük eğitim almalarını sağlıyor. Çoğunluğunu eğitimini tamamlayamamış kişilerin oluşturduğu bu kurslar ayrıca mesleki sertifikaları da veriyor.

Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA

TUNUS'TA ÖĞRETMENLER ZAM TALEBİYLE EYLEM YAPTI

Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Öğretmenlerin sokağa çıktığı bir başka ülke ise Tunus'tu. AA'nın aktardığı habere göre, Tunus'ta ortaokul ve liselerde görev yapan binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle gösteri düzenledi. Eylem, Tunus Genel İşçi Sendikasına (UGTT) bağlı Lise Öğretim Genel Sendikasının çağrısıyla Eğitim Bakanlığı önünde başladı.

Eğitim Bakanlığı önünde buluşan öğretmenler, üzerinde "görevi bırak" yazılı pankart taşıyarak, Eğitim Bakanı Hatim bin Salim'in istifasını istedi. Öğrenciler, "Halk vergi adaleti istiyor", "Eğitimin ıslahı, öncelikli milli mesele" şeklinde slogan attı.

Sendika Başkanı Lesad el-Yakubi, yaptığı konuşmada, isteklerinden vazgeçmeyeceklerini, geri adım atmanın ihanet olduğunu söyledi. Mücadelelerinin vatan için onur ve şeref mücadelesi olduğunu dile getiren Yakubi, "Milli mücadeleden geri kalmayın." çağrısı yaptı.

Göstericilerden Abdussettar el-Amduni, AA muhabirine, ücret artırımı ve erken emeklilik haklarının verilmesini istediklerini söyledi. Lise Öğretim Genel Sendikası, 26 Kasım'dan bu yana okullardaki sınavların boykot edilmesi çağrısı yapıyordu. (DIŞ HABERLER)