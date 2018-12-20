20 Aralık 2018 11:20Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2018 12:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara'da Erdoğan tarafından karşılandı
Türkiye'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ruhani'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı.
İkili daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ikilinin görüşmesinde önemli yer tutması bekleniyor.
Ruhani, Ankara ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Suriye müzakerelerinin süreceğini söylemişti. (HABER MERKEZİ)
'Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü Suriye müzakereleri sürecek'
ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları