20 Aralık 2018 11:20Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2018 14:21
Ankara'daki Erdoğan-Ruhani görüşmesi 1 saat 50 dakika sürdü
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sona erdi.
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Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ruhani'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı.
İkili daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşme, 1 saat 50 dakika sürdü.
ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ikilinin görüşmesinde önemli yer tutması bekleniyordu.
Ruhani, Ankara ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Suriye müzakerelerinin süreceğini söylemişti. (HABER MERKEZİ)
'Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü Suriye müzakereleri sürecek'
ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları