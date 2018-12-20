20 Aralık 2018 11:12
2019 bütçesi görüşmelerine devam ediliyor (20 Aralık)
2019 bütçesi görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda devam ediliyor.
Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA
TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.
Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.
TBMM Başkanvekili Gök, bugün Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın doğum günü olduğunu belirterek, Yıldırım'a sağlıklı, başarılı bir ömür temennisinde bulundu.
Daha sonra 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14. maddesinin görüşmelerine geçildi.
Madde üzerinde ilk sözü, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal aldı. (Ankara/AA)
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