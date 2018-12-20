20 Aralık 2018 10:34

25 ülkeye büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla 22 büyükelçi merkeze alındı, 25 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

25 ülkeye büyükelçi atandı

Fotoğraf: Evrensel

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    Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 22 büyükelçi merkeze alındı, 25 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er'in Özbekistan'a büyükelçi olarak atanması dikkat çekti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan 4 ayrı karara göre merkeze alınan büyükelçiler şöyle:

    1. Angola Büyükelçisi Ahmet İhsan Kızıltan,
    2. Brezilya Büyükelçisi Ali Kaya Savut,
    3. Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç,
    4. Rusya Federasyonu Büyükelçisi Hüseyin Lazip Diriöz,
    5. Romanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş,
    6. Özbekistan Büyükelçisi Ahmet Başar Şen,
    7. İspanya Büyükelçisi Ömer Önhon,
    8. Filipinler Büyükelçisi Esra Cankorur,
    9. Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip,
    10. Ukrayna Büyükelçisi Yönet Can Tezel,
    11. Etiyopya Büyükelçisi Fatih Ulusoy,
    12. Avusturya Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı,
    13. İran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin,
    14. Güney Sudan Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan,
    15. Avustralya Büyükelçisi Ahmet Vakur Gökdenizler,
    16. Botsvana Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı,
    17. Fildişi Sahili Büyükelçisi Esra Demir,
    18. Nijer Büyükelçisi Hüseyin Özdemir,
    19. Ruanda Büyükelçisi Mehmet Raif Karaca,
    20. Yemen Büyükelçisi Levent Eler,
    21. Gana Büyükelçisi Penbe Nesrin Bayazıt,
    22. Kamerun Büyükelçisi Hüsnü Murat Ülkü.

    Aynı kararlara göre yapılan büyükelçi atamaları ise şöyle:

    1. Angola Büyükelçiliğine Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Alp Ay,
    2. Brezilya Büyükelçiliğine Murat Yavuz Ateş,
    3. Kosova Büyükelçiliğine Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Sakar,
    4. Rusya Federasyonu Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mehmet Samsar,
    5. Romanya Büyükelçiliğine Kuzey ve Orta Avrupa, Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Füsun Aramaz,
    6. Özbekistan Büyükelçiliğine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er,
    7. İspanya Büyükelçiliğine Cihad Erginay,
    8. Filipinler Büyükelçiliğine Artemiz Sümer,
    9. Karadağ Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdürü Songül Ozan,
    10. Ukrayna Büyükelçiliğine Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Yağmur Ahmet Güldere,
    11. Etiyopya Büyükelçiliğine Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Yaprak Alp,
    12. Avusturya Büyükelçiliğine Ümit Yardım,
    13. İran Büyükelçiliğine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs,
    14. Güney Sudan Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğrul Biltekin,
    15. Avustralya Büyükelçiliğine Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Korhan Karakoç,
    16. Botsvana Büyükelçiliğine Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Meltem Büyükkarakaş,
    17. Libya Büyükelçiliğine İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Serhat Aksen,
    18. Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay,
    19. Fildişi Sahili Büyükelçiliğine Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Havva Yonca Gündüz Özçeri,
    20. Nijer Büyükelçiliğine Roma Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Mustafa Türker Arı,
    21. Ruanda Büyükelçiliğine Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Burcu Çevik,
    22. Yemen Büyükelçiliğine Faruk Bozgöz,
    23. Portekiz Büyükelçiliğine Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Lale Ülker,
    24. Gana Büyükelçiliğine Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Özlem Gülsün Ergün Ulueren,
    25. Kamerun Büyükelçiliğine Ayşe Saraç atandı.

    (AA)

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