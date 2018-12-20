Yabancılara satışların patlamasına rağmen toplam konut satışı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2018 Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre konut satışı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 27 azaldı. İpotekli, yani kredi karşılığı ev satışında ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 85’li bir düşüş yaşandı. Bu rakam elinde hazır parası olanların ev alabilirken; elindeki hazır parası ev almaya yetmeyenlerin kredi borcu altına girmekten kaçındığının göstergesi oldu. Öte yandan konut satışındaki daralmanın çok daha büyük seviyede olmasını engelleyen ise yabancılara konut satışındaki artış oldu. Zira bu yıl yabancılara yapılan konut satışı geçtiğimiz yılın rakamlarına göre patlama yaparak yüzde 117 arttı.

KONUT SATIŞLARI YÜZDE 27 AZALDI

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında azalarak 89 bin 626 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 58 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 bin 834 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 4 bin 773 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE 85 DÜŞTÜ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,7 oranında azalış göstererek 5 bin 324 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 987 konut satışı ve yüzde 18,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 18,2 ile Ardahan oldu.

YABANCILARA YAPILAN SATIŞLAR PATLADI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,1 artarak 4 bin 672 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2018'de ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla Antalya, Bursa, Ankara ve Yalova izledi. Yabancılara yapılan satışların iki katın üstüne çıkması konut piyasasındaki daralmanın büyümesini engelleyen en önemli neden oldu.

Kasım ayında en çok satış Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak'ı İran, Afganistan, Rusya ve Suudi Arabistan izledi.

SIFIR KONUT SATIŞLARI YÜZDE 30 AZALDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalarak 40 bin 821 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 977 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 813 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 135 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI YÜZDE 23 AZALDI

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 azalış göstererek 48 bin 805 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 81 konut satışı ve yüzde 18,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56,6 oldu. Ankara 5 bin 21 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 783 konut satışı ile Antalya izledi. (EKONOMİ SERVİSİ)