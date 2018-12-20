Avrupa Parlamentosu heyeti HDP ile görüştü

Avrupa Parlamentosu-Türkiye Karma Parlamento Komitesi’nin toplantısı nedeniyle Ankara’da bulunan Avrupa Parlamentosu heyeti HDP heyeti ile görüştü.

Avrupa Parlamentosu-Türkiye Karma Parlamento Komitesi’nin Ankara’da düzenlenen toplantısı vesilesiyle Yeşiller/EFA, Sosyalist Grup ve Sol Grup üyesi Avrupa Parlamenterleri, Eş Genel Başkan Yardımcımız Hişyar Özsoy ile milletvekiller Tuma Çelik ve Semra Güzel ile bir araya geldi. Dün akşam gerçekleşen görüşmeye, Avrupa Parlamentosu’ndan KPK başkan yardımcıları Miltiadis Kyrkos (S&D) ile Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) ve ayrıca Bodil Valero (Yeşiller/EFA), Costas Mavrides (S&D), Jordi Sole (Yeşiller/EFA), Ana Miranda (Yeşiller/EFA) ve Javi Lopez (S&D) katıldı.

HDP tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin gündeminde AB-Türkiye ilişkileri, göçmen meselesine yaklaşım ve Türkiye’de başta tecrit ve buna bağlı olarak başlatılan açlık grevlerinin olduğu belirtilerek; “Ayrıca AİHM’in Demirtaş kararı sonrasında yaşanan hukuksuzluğa dair görüşler paylaşıldı. Avrupa Parlamenterleri, Türkiye’de oluşan siyasi daralma karşısında Avrupa Parlamentosu’nun ve bir bütün olarak Avrupa Birliği’nin demokrasi ve insan haklarını esas alacak şekilde ortak bir tutum geliştirmesinin aciliyet kazandığı yönünde görüşlerini paylaştı. Bir saat süren toplantıda Türkiye ve AB'nin demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve çoğulculuğu destekleyecek şekilde ortak bir tutum alması ve Türkiye’de yaşanan gelişmelere karşı duyarlılığın arttırılması gerektiği belirtildi. Yerel seçimlerin de yaklaştığı bu kritik süreçte AB’nin yapıcı ve ilkesel tutumunun son derece önemli olacağı yönünde ortak bir görüş ortaya çıktı” denildi. (HABER MERKEZİ)