Albayrak Medya Grubu'nda 30 kişi işten çıkarıldı

Yeni Şafak ve TVNET'i bünyesinde bulunan Albayrak Medya Grubu'nda işten çıkarmalar yaşandığı aktarıldı.

Medyaradar'ın haberine göre gruba bağlı yenisafak.com.tr ve iştiraki gzt.com'da 22 kişi işten çıkartıldı. Yeni Şafak gazetesinde de 8 kişinin işten çıkarıldığı belirtildi. Medyaradar, işten çıkartmaların önümüzdeki günlerde de süreceği bilgisi aldıklarını yazdı. Yıl sonuna kadar devam edecek işten çıkarmaların, grubun televizyon kanalı TVNET'e de sıçraması bekleniyor.

Çalışanlara işten çıkartılma gerekçesi olarak Albayrak Grubu tarafından Şeker Fabrikaları'nın satın alınması dolayısıyla yapılan 600 milyon avro yatırımın gösterildiği belirtildi.

Medyaradar, Yeni Şafak gazetesi ve gruba bağlı www.gzt.com haber sitesinde çalışanların 2 aydır maaşlarının ödenmediğini de yazdı. (MEDYA SERVİSİ)