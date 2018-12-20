20 Aralık 2018 07:48
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2018 08:00

Kadıköy'de yangın: Konya eski valisinin eşi ve kızı yaşamını yitirdi

Kadıköy Hilmipaşa Sokak'taki evde çıkan yangında Konya eski valisi Cemalettin Ertem'in eşi ve kızı yaşamını yitirdi.

Kadıköy'de yangın: Konya eski valisinin eşi ve kızı yaşamını yitirdi

Fotoğraflar: DHA

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    Konya eski Valisi Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem (88) ve kızı Hülya Ertem (57) sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesi Kozyatağı Hilmipaşa Sokak'ta bulunan evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

    Alınan bilgilere göre, Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak'ta bir apartmanın en üs katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Demirören Haber Ajansı, dairede eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan ve kızı Hülya Ertem'in birlikte yaşadığını aktardı. (HABER MERKEZİ)

     

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