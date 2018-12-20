20 Aralık 2018 01:13Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2018 01:40
Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklamasının ardından ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü.
Fotoğraf: Engin Anak/DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD yönetiminin Suriye’den askeri birliklerini çekeceğini açıklamasının ardından ABDli mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.
Görüşmede, ABD'nin Suriye'deki askeri birliklerini çekme kararı ele alındı. (AA)
ETİKETLER: Mevlüt ÇavuşoğluSuriye
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