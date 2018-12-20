20 Aralık 2018 01:13
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2018 01:40

Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklamasının ardından ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü.

Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası Pompeo ile görüştü

Fotoğraf: Engin Anak/DHA

    • Paylaş

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD yönetiminin Suriye’den askeri birliklerini çekeceğini açıklamasının ardından ABDli mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

    Görüşmede, ABD'nin Suriye'deki askeri birliklerini çekme kararı ele alındı. (AA)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Filmlere yansıyan faşizm
    SONRAKİ HABER

    Benzer yaşamlar, ortak talepler
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    'Yerlilik ve millilik' dene dene 'içeride de dövizle borçlanma'ya gelindi!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Fırat’ın doğusu, Türkiye’nin batısı

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Yeni yıl ve asgari ücretin belirlenmesine bir adım kala

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Kurumsal işyeri kavramının gizledikleri

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Sokağa çıkma meselesi

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    İnsan ve doğa

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    noktasız virgülsüz
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu, katliam yerine 'olay' ifadesini kullanınca tepki topladı
    Kılıçdaroğlu, katliam yerine 'olay' ifadesini kullanınca tepki topladı

    Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından Maraş Katliamı'na 'Maraş olayları' ifadesini kullanması tepki çekti. Takipçileri, 'olay değil, katliam' dedi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'nin 'Suriye' açıklamasına dünyadan gelen ilk tepkiler
    ABD'nin 'Suriye' açıklamasına dünyadan gelen ilk tepkiler

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklamasının ardından Rusya, İngiltere ve İsrail'den açıklama geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Pentagon doğruladı: Suriye'den asker çekmeye başladık
    Pentagon doğruladı: Suriye'den asker çekmeye başladık

    Beyaz Saray'ın 'ABD askeri çekiliyor' açıklamasının ardından Pentagon da 'Suriye'den askerlerimizin eve dönüş sürecini başlattık' açıklaması yaptı.

    Valilikten Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde yasaklama
    Valilikten Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde yasaklama

    Kahramanmaraş Valiliği, 2018 yılı sonuna kadar il genelinde yapılacak her türlü toplantılara ve yürüyüşlere yönelik yasaklama kararı aldığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    'Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü Suriye müzakereleri sürecek'
    'Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü Suriye müzakereleri sürecek'

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Suriye müzakerelerinin süreceğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ'de panellere karşı OHAL ilan ettiler
    ODTÜ'de panellere karşı OHAL ilan ettiler

    ODTÜ’de gençlik örgütlerinin düzenleyeceği etkinlikler öncesi adeta sıkıyönetim ilan edildi.

    Akademisyen Keleşoğlu: Patriotlar alınırsa, S-400’lerden vazgeçilir
    Akademisyen Keleşoğlu: Patriotlar alınırsa, S-400’lerden vazgeçilir

    Akademisyen Erhan Keleşoğlu ABD'nin Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye satışına onay vermesini değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da kar başladı, sağanak su baskınlarına neden oldu
    İstanbul'da kar başladı, sağanak su baskınlarına neden oldu

    İstanbul'u etkisi altına alan sağanak nedeniyle bazı yerlerde su baskınları yaşandı. Beylikdüzü'de ise kar başladı.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    2018’de hayatını kaybeden 50 önemli isim
    2018’de hayatını kaybeden 50 önemli isim
    Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası
    Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası
    Türkiye’ye kırılan heykeller
    Türkiye’ye kırılan heykeller
    GÜNCELLENDİ
    Ayşen Gruda'nın hastanedeki tedavisine devam ediliyor
    Ayşen Gruda'nın hastanedeki tedavisine devam ediliyor
    GÜNCELLENDİ
    CHP’li Özel’den Akar’a: Atanmış bakan seçilmişlere had bildiremez
    CHP’li Özel’den Akar’a: Atanmış bakan seçilmişlere had bildiremez

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki tartışma nasıl başladı, kim ne dedi?

    Sezai Temelli: Kentlerimize ve sandıklarımıza sahip çıkacağız
    Sezai Temelli: Kentlerimize ve sandıklarımıza sahip çıkacağız

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yerel seçim gezileri kapsamında Van’da partililerle bir araya geldi.

    Mansur Yavaş CHP'lileri heyecanlandırmasa da ikna etti
    Mansur Yavaş CHP'lileri heyecanlandırmasa da ikna etti

    CHP’nin Ankara’da Mansur Yavaş’ı büyükşehir belediye başkanlığına aday göstermesinin ardından kulislerde Yavaş tartışması başladı.

    'Sorunun çözümü savaş değil diyalog'
    'Sorunun çözümü savaş değil diyalog'

    Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon açıklamalarını değerlendiren siyasi partiler, sorunun savaşla değil diyalogla çözülmesi çağrısı yaptı.

    İZBAN’da 7 taşeron makinist günde 11 saat çalıştırılıyor
    İZBAN’da 7 taşeron makinist günde 11 saat çalıştırılıyor

    Demiryol-İş üyesi işçilerin taleplerini yok saymaya devam eden İZBAN yönetimi, taşeron makinistlerle grev kırıcılığı yaparak seferleri sürdürüyor.

    Cerrahpaşa birçok ameliyatı yapamaz hale getirildi
    Cerrahpaşa birçok ameliyatı yapamaz hale getirildi

    İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk: Cerrahpaşa 51 yıllık tarihinde böyle bir şeyle karşılaşmamıştır.

    GÜNCELLENDİ
    Almanak - 2018'de sporda neler yaşandı?
    Almanak - 2018'de sporda neler yaşandı?

    Evrensel Yazarı Mithat Fabian Sözmen ile 2018'de sporda öne çıkanları konuştuk.

    Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın mahkemeye beyanının tam metni
    Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın mahkemeye beyanının tam metni

    2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Yazarımız ve TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın mahkemeye sunduğu beyanını yayımlıyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası
    Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası

    'Terör örgütü propagandası' suçlamasıyla yargılanan TİHV Başkanı ve Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

    'Hayata Dönüş' operasyonun yıl dönümü: 'Faillere madalya verildi!'
    'Hayata Dönüş' operasyonun yıl dönümü: 'Faillere madalya verildi!'

    'Hayata Dönüş' operasyonunun yıl dönümü kapsamında yapılan açıklamalarda cezaevi katliamları kınandı, faillere madalya verildiği hatırlatıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi
    Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi

    Sıla'nın şikayeti üzerine hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama'dan iddianame hazırlanan Ahmet Kural, 5 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

    EMEP, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterecek
    EMEP, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterecek

    Emek Partisi, Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi ve 'sermayenin gerici faşist partilerine teslim edilen' ilçeler için aday çıkaracağını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD, Türkiye'ye Patriot satışına onay verdi
    ABD, Türkiye'ye Patriot satışına onay verdi

    ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolarlık Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.

    Hrant Dink cinayeti davası: Cinayetten önce bilgi paylaşılmadı
    Hrant Dink cinayeti davası: Cinayetten önce bilgi paylaşılmadı

    Hrant Dink cinayeti davasına ilişkin ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 85 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

    Bahçeli: Görüşme ihtiyacı yok; Erdoğan’ın tasarrufuna saygılıyız
    Bahçeli: Görüşme ihtiyacı yok; Erdoğan’ın tasarrufuna saygılıyız

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ve MHP genel başkanlarının görüşeceği iddiasına ilişkin konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Madende çalışan işçi, 53 yıl önce ölen madenciye ait cesedi buldu
    Madende çalışan işçi, 53 yıl önce ölen madenciye ait cesedi buldu

    Yeni Çeltek Kömür işletmesinde çalışan işçi, tam çürümemiş madenci cesedine ulaştı. Cesedin, 53 yıl önce ölen bir madenciye ait olduğu düşünülüyor.