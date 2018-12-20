Avrupa Konseyi ve AP tek kullanımlık plastikler konusunda anlaştı

AB’nin mevcut atık mevzuatı üzerine kurulan tek kullanımlık plastikler ile ilgili yönergede, Avrupa’da kirliliğe sebep olan tek kullanımlık ürünler ve paketleme ürünleri ile ilgili daha sert önlemler alındı. Yeni kurallara göre, alternatifi mevcut olan tek kullanımlık plastik ürünler tamamen yasaklanacak ve bunun yanında kirliliğe en çok sebep olan plastik ürünler hakkında da yeni önlemler alınacak.Avusturya Sürdürülebilirlik ve Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger, deniz kirliliğinin büyümekte olan küresel bir sorun olduğuna işaret ederek, “Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastik olacak. bu yüzde AB harekete geçerek alternatifi olan tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını kısıtladı. Ayrıca yapılacak temizliğin de maliyetini plastik üreticilerine karşılatacağız” dedi.Tamamen ya da kısmen plastik içeren tek kullanımlık ürünler genellikle kısa bir süre kullanıldıktan sonra atığa dönüşüyor.Yönetmeliğin temel amaçlarından biri olarak, üretilen plastik atıkların azaltılması gösterilirken, öncelik atıkları azaltmak ya da yeniden kullanılabilir ürünler üretmek olarak gösterildi.

Yeni yönerge ışığında AB’de yasaklanacak ürünler şöyle sıralandı:

* Plastik çatal – bıçak takımları

* Plastik tabaklar

* Plastik pipetler

* Polistiren içeren gıda ve içecek saklama kapları ile bardaklar

* Plastik ürünlerin oksitlenmesine sebep olan katkı maddeleri içeren plastik ürünler

* Plastik kulak temizleme çubukları

Bu ürünlere ek olarak, üye devletlerin kullanımını azaltması gereken ürünler ise şöyle sıralandı:

*Plastik saklama kapları

* Kapakları da dahil olmak üzere plastik bardaklar (DHA)