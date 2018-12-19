19 Aralık 2018 23:48
FED faiz oranını 0.25 baz puan arttırdı
ABD Merkez Bankası (FED), faiz oranını 25 baz puan arttırarak yüzde 2.25-2.5 bandına yükseltti, 2019 faiz artış beklentisini de 3'ten 2'ye düşürdü.
Fotoğraf: Rdsmith4/WIKIMEDİA COMMONS (CC-BY-SA)
ABD Merkez Bankası (FED) yılın son toplantısında faiz oranını 0.25 baz puan arttırdı.
FED, 2018’in son toplantısında beklentilere paralel olarak oybirliğiyle faiz oranını 0.25 baz puan arttırarak yüzde 2.25-2.5 bandına çıkardı. ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz arttırımının durması yönündeki uyarılarına rağmen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu yıl yaptığı dördüncü faiz artırımıyla faizleri son 10 yılın en yüksek düzeyine çıkardı.
2019 faiz artış beklentisini 3’ten 2’ye düşüren FED, ekonomik görünüme dair risklerin aşağı yukarı dengeli olduğumu tekrarladı ve küresel gelişmelerin izleneceğini bildirdi. (DHA)