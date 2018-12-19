Kılıçdaroğlu, katliam yerine 'olay' ifadesini kullanınca tepki topladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında "Tarihimizin en büyük acılarından Maraş olaylarının yıl dönümünde, aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyorum." paylaşımı yaptı. Katliam yerine 'olay' ifadesini kullanınca, Twitter kullanıcıları "Olay değil, katliam" diyerek tepki gösterdi.

Tarihimizin en büyük acılarından biri olan Maraş olaylarının yıl dönümünde; aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 19 Aralık 2018

Maraş Katliamı için 'Maraş olayları' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'ya, Twitter kullanıcıları 'olay değil, katliam' diyerek tepki gösterdi. (HABER MERKEZİ)

Olay ne yahu! Yok yok tatsızlık deyin tam olsun! — ozgurklan (@OzgrKlan) 19 Aralık 2018

Yaşanan vahşete katliam diyemeyen genel başkan, lütfen düzeltin#OlayDeğilKatliam — Güneş /Tuğba (@Diren3333) 19 Aralık 2018

Olay maçta kavga çıkmasıdır. — Tuba ★ (@By_dispossessed) 19 Aralık 2018

Olay değil KATLİAM! — Berivan Canbolat (@BerivanCanbolat) 19 Aralık 2018