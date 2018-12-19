İzmir'de tur otobüsü kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, minibüse çarptıktan sonra kaldırıma çıkan tur otobüsünün çarptığı yayalardan 1'i öldü, 3'ü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.S. idaresindeki tur otobüsü, Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda yolcu indirmek için duran M.Ö. yönetimindeki servis minibüsüne arkadan çarptı. Daha sonra kaldırıma çıkan otobüs, burada bulunan yayalara çarptı. Otobüsün altında kalan 26 yaşındaki Feride Melike Kürecili'nin hayatını kaybettiğini belirtildi.

Yaralananlardan Feride Melike Kürecili'nin ablası Merve Kürecili Uygun ile S.M. ve Z.G.A. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası artan tepkiler üzerine otobüs şoförü A.S'nin, olay yerine yaklaşık 200 metre mesafedeki Bornova Polis Merkezi Amirliğine teslim olduğu öğrenildi. (İzmir/AA)