Pasaport, kimlik ve ehliyet başvurusunda rekor

İçişleri Bakanlığıdan, bugün 132 bin 674 kişinin pasaport, kimlik ve ehliyet başvurusunda bulunarak bu alanda rekora sayıya ulaştığı bildirildi.

19/12/2018



Üç Belge Tipinde (Pasaport, Kimlik, Ehliyet) Günlük Başvuru Rekoru: 132.674 adet



Sürücü Belgesi Günlük Başvuru Rekoru: 30.245 adet



Tebrikler @TCNufus — İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 19 Aralık 2018

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, pasaport, kimlik, ehliyet gibi üç belge tipinde 19 Aralık için günlük başvuru sayısının 132 bin 674 olduğu belirtildi. Sadece sürücü belgesi için yapılan başvuru sayısının 30 bin 245 olduğu kaydedildi. (AA)