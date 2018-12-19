19 Aralık 2018 21:44Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2018 21:50
Pasaport, kimlik ve ehliyet başvurusunda rekor
İçişleri Bakanlığı, üç belge tipinde günlük başvuru rekoru kırıldığını söyledi: 132 bin 674 kişi pasaport, kimlik ve ehliyet başvurusunda bulundu.
İçişleri Bakanlığı amblemi
İçişleri Bakanlığıdan, bugün 132 bin 674 kişinin pasaport, kimlik ve ehliyet başvurusunda bulunarak bu alanda rekora sayıya ulaştığı bildirildi.
19/12/2018— İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 19 Aralık 2018
Üç Belge Tipinde (Pasaport, Kimlik, Ehliyet) Günlük Başvuru Rekoru: 132.674 adet
Sürücü Belgesi Günlük Başvuru Rekoru: 30.245 adet
Tebrikler @TCNufus
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, pasaport, kimlik, ehliyet gibi üç belge tipinde 19 Aralık için günlük başvuru sayısının 132 bin 674 olduğu belirtildi. Sadece sürücü belgesi için yapılan başvuru sayısının 30 bin 245 olduğu kaydedildi. (AA)