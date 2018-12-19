Fransa'da Sarı Yelekliler'den 360 yolda kapatma eylemi

Fransa'da Sarı Yelekliler'in ülke genelinde 360 yolda kapatma eylemi yaptığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Sarı Yelekliler ülke çapında 360 yolda kapatma eylemi yaptı.

Sarı Yelekliler, 17 Kasım'dan bu yana başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte eylem düzenlerken, ülke genelinde çok sayıda cadde ve yolda kapatma eylemi yapıyor. Sarı Yelekliler, hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını talep ediyor. (HABER MERKEZİ)

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