Zonguldak'ta bir bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiası

Zonguldak'ta, apandisit ameliyatının ardından kaldığı odada dünyaya getirdiği prematüre bebeğinin ihmal nedeniyle öldüğünü öne sürerek suç duyurusunda bulunan kadının iddialarına ilişkin, idari soruşturma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre, yaklaşık 22 haftalık hamile Hatice Akkol, iş yerinde rahatsızlanmasının ardından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvurdu. İlk tedavisinin ardından 10 Aralık'ta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Akkol, burada konulan apandisit teşhisi sonrası genel cerrahi servisi doktorları tarafından aynı günün akşamı ameliyata alındı.

Ameliyatının ardından serviste yer olmadığı gerekçesiyle beyin ve sinir cerrahisi servisine yatırılan Akkol, bir gün sonra hastane odasında doğum yaptı. Dünya gelen kız çocuğunu 45 dakika sonra kaybeden Akkol, bebeğinin ölümüyle ilgisi olduğunu düşündüğü kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Akkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinde rahatsızlanmasının ardından evinde dinlendiğini, rahatsızlığının artması üzerine Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gittiğini söyledi. Kendisinin daha sonra Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildiğini anlatan Akkol, orada apandisit teşhisi konulduğunu, kendisinin itirazına karşın hamilelik sürecinde ameliyatın yapılabileceğinin söylendiği aktardı.

Hatice Akkol, kendisinin ısrarları sonucu tahlil yapıldığını öne sürerek, "Bana, 'gaz sancım olabileceğini' söylediler. Gaz sancısı değildi, ben emindim. Beş dakikada bir gelen sancım vardı. Daha sonra iki kez tuvalete gittim. Sancılarım artmaya başladı. Yatağıma oturacağım sırada ellerimin arasına bebeğimi aldım. Bebeğim kıpır kıpırdı. Yaklaşık 45 dakika yaşadı. Ben bebeğimin doğum raporuyla birlikte ölüm raporunu aldım. Yatağımın kenarında doğum yaptım. Sorumluları kimse cezalandırılmasını istiyorum."

HASTANEDEN AÇIKLAMA

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 10 Aralık'ta genel cerrahi servisinde yer olmamasına rağmen acil apandisit ameliyatına alınan Akkol'un ameliyat sonrası beyin cerrahisi servisinde takibe alındığı kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ameliyat sonrası kadın doğum ve genel cerrahi tarafından takibi yapılan gebe hastamızın, 12 Aralık'ta saat 00.10 civarında kanamasının olması nedeniyle ilgili doktorlar tarafından gerekli müdahaleler ivedi olarak yapılmıştır. Yenidoğan yoğun bakıma alınan 400 gram olan bebek yapılan tüm tıbbi müdahalelere yanıt vermemiştir. Olayla ilgili herhangi bir ihmalin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hastane yönetimi tarafından idari inceleme başlatılmıştır." (HABER MERKEZİ)