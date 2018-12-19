ABD'nin 'Suriye' açıklamasına dünyadan gelen ilk tepkiler

ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından pek çok ülkeden de peş peşe açıklama geldi. Rusya kararı '"Suriye'de siyasi anlaşmaya olanak tanır" diyerek olumladı, İsrail 'kendisini savunmaya devam edeceğini' açıkladı, İngiltere ise IŞİD'in eskisi kadar canlı bir tehdit olduğunu söyledi.

RUSYA: SİYASİ ANLAŞMAYA OLANAK TANIR

Rusya, ABD’nin Suriye’den çekilme kararından memnun olduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Amerikan askerlerinin çekilmesi, siyasi anlaşmaya olanak tanır” açıklaması yaptı.

İNGİLTERE: TEHDİT HÂLÂ CANLI

İngiltere Savunma Bakanı Tobias Ellwood sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, “Suriye'de IŞİD'i yendik, oradaki varlığımızın tek nedeni buydu” açıklamasına şiddetle karşı çıktıkları söyledi ve “IŞİD başka aşırılıkçı formlara dönüştü ve tehdit hâlâ canlı" dedi.

NETANYAHU: İSRAİL KENDİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEK

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "ABD, Suriye'den çekilme konusunda bizi hafta başında bilgilendirdi, İsrail kendini savunmaya devam edecek" dedi. (DIŞ HABERLER)