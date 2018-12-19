Hafriyat kamyonu yine can aldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pistin zeminine hafriyat dökmek için yanaşan iki kamyondan bir tanesinin damperi yan yattı. O sırada hafriyat boşaltmak için kamyonundan inen Halil Göçüm, üzerine hafriyatın dökülmesi sonucu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Anıl Uçan/DHA

DHA'nın haberine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pistin zeminine hafriyat dökmek için yanaşan iki kamyondan bir tanesinin damperi yan yattı. O sırada hafriyat boşaltmak için kamyonundan inen Halil Göçüm, üzerine hafriyatın dökülmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Halil Göçüm’ün cansız bedeni olay yeri ve Cumhuriyet savcısı incelemesinin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. (HABER MERKEZİ)

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