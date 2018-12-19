19 Aralık 2018 19:38Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2018 19:41
Beşiktaş'ta kadın cinayeti
Beşiktaş'ta fitness hocası olduğu öğrenilen İbrahım Y. , kendisini gürültü yaptığı konusunda uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı öldürdü.
Fotoğraf: DHA
Beşiktaş'ta fitness hocası İbrahım Y., kendisine gürültü uyarısında bulunan apartman görevlisi Nefise Dolapçı adlı kadını öldürdü.
İstanbul Beşiktaş'ta bir spor salonunun fitnes hocası İbrahim Y., kendisini gürültü yaptığı konusunda uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı adlı kadını öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli İbrahim Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, görgü tanıklarının ifadelerini alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Dolapçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)