Barış Atay: İnternete 'Hubris Sendromu' yazınca 'Erdoğan' çıkıyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay, Meclis Genel Kurulu’nda 2019 yılı bütçesi üzerinde söz aldı.

Atay, konuşmasında “Kibrin bir sebebi de mutlak güç sahibi olduğunu sanmaktır. Mücadele ettiğiniz kişileri iyi anlamaktan yanayım. O yüzden sizi ve davranışlarınızı gerçekten anlayabilmek için biraz araştırma yaptım. Karşıma Hubris Sendromu diye bir hastalık çıktı. Çok uzun süre gücü elinde bulundurmaktan kaynaklanan bir kibir sendromu diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Atay konuşmasının devamında “İnternete bunu yazınca, bir platforma, ilk örneğin Recep Tayyip Erdoğan olması bence manidar, sizin için de düşündürücü olmalı. Bu kibir hiçbir zaman kaybetmeyeceğinizi sanmanızdan geliyor. Bir yandan da bu kibir ve yenilmezlik sanrısı içinde yaşarken korktuğunuzu da biliyorum” dedi.

'GEZİ BİZİM İÇİN ONURDUR'

İktidarda Fransa’daki sarı yelekliler eylemi üzerinden Gezi travmasının nüksettiğini söyleyen Atay şöyle devam etti: “Siz ne derseniz deyin Gezi bizim için onurdur. Ben orada geçirdiğim her dakikadan gurur duyuyorum. İçinde olmaktan da gurur duyacağım. Bakın, biz baş kesmeyiz ama bu niyetli olanların karşısında dimdik duracağımızdan, bir tek geri adım atmayacağımızdan emin olabilirsiniz. Tolstoy’un bir sözü var: ‘Kibir ve inat bir kişinin kendini mükemmel görmesini, sonra da sonunu oluşturur. Emin olun size karşı mücadele etmek için sarı yeleğe ihtiyacımız yok. Sarı yeleklilere ihtiyacımız yok. Ne giydiğimizi görmenize ihtiyacımız yok. Haklı olduğunu bilen, hakkını aramak için mücadele eden, faşizme karşı omuz omuza, yan yana duran örgütlü bir halk size cevabını verir ve emin olun yetecektir de.”

AKP'DEN CEVAP: KENDİSİ HASTA

Atay’ın sözleri üzerine konuşan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Kendisi hasta olup da hastalıklı ruh haletiyle burada kendi durumunu başkalarına psikolojik olarak yansıtanlar karışımıza çıkınca onlara da sözlerini aynen iade ediyorum” diye konuştu.

Akbaşoğlu, "Gezi, birileri için onur olabilir. Demokratik bir Türkiye'de özgürlüklerin önünü açan AK Parti'dir. Refahı hakikaten toplum tabanına yayan AK Parti'dir. 16 yıldır bu halk boşuna mı AK Parti'yi iktidar yapıyor? Halka saygılı olun. 15 Temmuz, dünyanın en büyük 10 tane projesinden 6'sının Türkiye'de gerçekleşmesini engellemeye yönelik uluslararası bir operasyondu. Emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmekle emperyalistlere bu büyük mega projelerle tokat atmak işte bizim şiarımız. 2015'te bunlar yapılmasın diyenler, Gezi de vandalizme esir oldular. Biz vandalizme esir değil, milletimizin emrinde hizmetkar olmaya geldik” sözlerini sarf etti.

ATAY: 'KANSERSİNİZ' DESEM BU KADAR ALINMAZDINIZ

Akbaşoğlu’nun sözlerinin ardından Atay sataşma gerekçesiyle yeniden kürsüye çıktı. Atay, “Ben “Kansersiniz.” desem bu kadar alınmazdınız, hubris sendromunu hepiniz biliyor olmalısınız ki bayağı zorunuza gitti; problem değil. Başkan vekilinizin söylediği gibi hasta olsam bunu kabul eder, şahsen tedavi olmayı tercih ederim. Bence bu önerimi dikkate alın” dedi. (HABER MERKEZİ)