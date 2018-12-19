Zimbabve’de ölümlerin sorumlusu polis ve asker
Zimbabve’de ağustos ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto eden 6 kişinin ölümünden, polis ve askerlerin sorumlu tutulduğu bildirildi.
Fotoğraf: DHA
Afrika ülkesi Zimbabve’de soruşturma komisyonunun raporunda, seçim sonuçlarını protesto eden 6 kişinin ölümünden polis ve askerlerin sorumlu tutulduğu bildirildi.
AA'da yer alan habere göre, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa’nın açıkladığı soruşturma komisyonunun raporunda, ülkede Ağustos ayında seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylem sırasında 6 kişinin ölümünden polis ve askerlerin sorumlu tutulduğu belirtildi.
Ülkede seçim sonuçları açıklanmaya başladıktan sonra sokaklara çıkan muhaliflerin başlattığı protesto eyleminde 6 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Zimbabve’de 30 Temmuz’da yapılan devlet başkanlığı seçimini, askeri müdahale sonrası iş başına gelen Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa kazanmıştı. (HABER MERKEZİ)