Dicle Barajı’nda 6 gün sonra kapak monte edildi

Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda kopan kapağın yerine yenisi monte edildi.

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı’nın üç kapağından birinin 13 Aralık’ta yerinden kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesi metrelerce yükselmiş ve nehir yatağı kıyısında bulunan Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar, Bismil ve Hasankeyf ilçelerindeki çok sayıda işyeri ile tarım arazilerini su basmıştı.

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Barajda 270 milyon metreküp suyun tahliye edilmesinin ardından kopan kapağın yerine Ilısu Barajı'ndan 200 tonluk batardo kapak getirildi. Vinç yardımıyla treylerden kapak parçaları indirilirken, ekipler montaj için çalışmalara başladı. Dün başlayan kapak montajı tamamlanarak barajdaki su akışı tamamen kesildi.

Barajdaki suyun tahliyesinin ardından Dicle Nehri’nde 8 metre kadar çıkan su yüksekliğinin de bir metrenin altına düştüğü belirtildi. (Diyarbakır/MA)

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