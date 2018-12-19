EMEP: Halkın parasıyla iş yapmak hizmet değildir

Emek Partisi, Ordu Büyükşehir Belediyesinin yol, kaldırım ve asfalt masrafını halktan toplamasına tepki göstererek “Bu makbuzlar iptal edilmelidir. Paralı hizmet değil halk için hizmet, katılımcı ve denetlenebilir bir yerel yönetim önemlidir” dedi.

EMEP Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz, Ordu Büyükşehir Belediyesinin uygulamasını eleştirerek, “Belediyeler hizmetlerini paralı hale getirdi. Eğitim, sağlık paralı oldu. Yerel yönetim adıyla belediye hizmetleri de paralı oldu. Ne kadar yol, kaldırım yapılmışsa; hatta ne tür malzeme kullanılmışsa masraflar halkın sırtına yıkılıyor. Bu ödeme talepleri iptal edilmeli, hizmetler ücretsiz yapılmalı.” dedi.

Poyraz “OBB’nin uygulaması Deli Dumrul Köprüsü’nden geçişe benziyor. Geçenden de geçmeyenden de para alınıyor. Yetmiyor her geçişten para alınıyor. OBB de böyle yapıyor. Yol ve kaldırım parası aldığı yerlerde parke taşları sökerek asfalt döküyor. Döktükten sonra da asfaltın parasını almak için yeniden makbuz göndererek paraların ödenmesini istiyor. Sanki iyilik yapıyormuş gibi peşin ödemeye indirim yaptıklarını müjdeliyor. Bu kabul edilemez. Hizmet parayla olmaz. Belediyeler yol, su, kaldırım, temizlik hizmetlerini yapmak zorunda. Halktan para aldıktan sonra yapılan yolu, kaldırımı, toplanan çöpü hizmet olarak anlatmanın anlamı yok” dedi.

Yerel seçim için adayların belirlenmesi sürecinde “Nasıl bir belediyecilik?” tartışmasından kaçınıldığını belirten Poyraz, “Seçimi nasıl kazanacaklarını tartışanlar, seçildikten sonraki olacaklardan söz etmiyorlar. Belki başkanın adı değişecek ama uygulama aynı olduktan sonra bir anlam taşımıyor. Keyfi uygulamalar devam edecek mi? Paralı hizmet yerine, halk için hizmet yanında katılımcı ve denetlenebilir bir yerel yönetim önemlidir” dedi. (Ordu/EVRENSEL)