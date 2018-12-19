Karabağlar’da bakanlığın kentsel dönüşüm ısrarı sürüyor

Metehan UD

İzmir

Karabağlar'daki kentsel dönüşüm bölgesinin ikinci etabının planları yakın zamanda askıya çıkacakken mahalle dernekleri verilen sözlere ve vatandaşın itirazlarına rağmen sürdürüldüğünü dile getirdi. Yurttaşlar Bakanlıkla uzlaşmayacaklarını süreci yargıya taşımaya hazır olduklarını da dile getirdi.

Bakanlar Kurulu kararı ile 2012 yılında riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan İzmir’in Karabağlar ilçesinin Cennetçeşme ve Limontepe semtlerindeki 16 mahalleyi kapsayan 540 hektarlık alanla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni imar planları yolda.

Dönüşüm alanının içinde kalan ve 1. etap olarak adlandırılan Uzundere, Peker ve İhsan Alyanak Mahallelerini kısmen kapsayan 101.4 hektarlık alanın ardından bakanlık 2. etap için çalışmalarını yaptı.

2. etap Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem ve Umut Mahallelerini kapsıyor. Bakanlığın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilen yazıya göre 74.34 hektarlık alanı kapsayan 2. etabın imar planları yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Bu 6 mahallede 2017 yılının resmi kayıtlarına göre 30 binin üzerinde insan yaşıyor. Gerçek sayının ise daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Kentsel dönüşüm bölgesi içindeki yapı yoğunluğunun en yüksek olduğu mahalleler ve tapu sorunu çözülmemiş binlerce ev bulunuyor. 37 bin kayıtlı-kayıtsız evin önemli bir kısmı bu mahallelerde.

BİRLİKTE DÖNÜŞÜM SÖZÜ VERİLMİŞTİ

İlk etapta olduğu gibi ikinci etapta da plan hazırlık çalışmaları bölgede yaşayan vatandaşlara danışılmadan yapıldı. Planların içeriği ile halkın bilgisi bulunmuyor. Hem AKP’li vekiller hem de Karabağlar Kaymakamı vatandaşla yaptıkları toplantılarda kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarla yürütecekleri sözü vermişlerdi.

‘HALK BU DÖNÜŞÜMÜN NERESİNDE?’

Karabağlar Hak Arayanlar Derneği Başkanı Halil Ecevit vatandaşların bir kez daha yok sayıldığını belirterek “Daha önce boş alanda başlatılan kentsel dönüşüm şimdi mahallelere saldırı şeklinde devam ettirilmek isteniyor. Mevcut dönüşümü kalp sökme operasyonuna benzetebiliriz. Bu akıl tutulmasıdır, kabul edilebilir bir şey değildir. Bu dönüşüm kime yapılıyor. Hani halk için dönüşüm yapılıyordu, halk bunun neresinde. Vatandaşa rağmen süreç işletiliyor. Bu mahallelerin dernekleri, muhtarları var. Verdiğimiz mücadele bir kez daha yok sayıldı. Biz isterdik ki bizim fikrimiz alınsın. Kamunun gücü halka karşı kullanılıyor. Planlar askıya çıktıktan sonra gerekli süreci başlatacağız. Biz yüksek katlı yapılar istemiyoruz. Mahalle dokumuzun korunarak devam ettirilmesinden yanayız. Bakanlığın yapılarında bizlere yer yok” dedi.