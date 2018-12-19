Pentagon doğruladı: Suriye'den asker çekmeye başladık

‘Suriye'den çekilme' iddialarının ardından Beyaz Saray'dan “asker çekmeye başladık” açıklaması geldi. Çekilmenin de 60 ila 100 gün arasında tamamlanacağı ve kararın Erdoğan- Trump görüşmesinden sonra alındığı iddia edildi. İlk olarak sahada bir çekilmenin olmadığını açıklayan Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) ikinci açıklamasında Beyaz Saray'ı doğruladı ve "IŞİD karşıtı kampanyanın yeni aşamasına geçerken Suriye'den askerlerimizin eve dönüş sürecini başlattık" ifadesini kullandı.

İLK OLARAK ABD BASINI 'ÇEKİLME' İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

İlk olarak Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki askeri güçlerinin tümünü çekmeye hazırlandığını iddia etti. WSJ'nin 'konuyla ilgili kişilere' dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinden tümüyle çekilmeye hazırlanıyor. Haberde, bu adımın, ABD'nin Orta Doğu stratejisini karışıklığa sürükleyeceği ve IŞİD ile mücadelesiyle ilgili şüphe uyandıracağı değerlendirmesi yapıldı.

TRUMP: SURİYE'DE OLMAMIZIN TEK NEDENİ IŞİD'Dİ VE IŞİD'İ YENDİK

Haberin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, "Suriye'de olmamızın tek nedeni IŞİD'di ve IŞİD'i yendik" dedi.

PENTAGON İLK AÇIKLAMASINDA 'ÇEKİLME YOK' DEDİ

Pentagon ise sahada bir çekilme olmadığını duyurup, “Şu an için ortaklarımızla birlikte ve ortaklarımız kanalıyla çalışmaya devam ediyoruz” açıklaması yaptı.

BEYAZ SARAY: ABD ASKERLERİ ÇEKİLİYOR

Pentagon'un ilk açıklamasından kısa bir süre sonra Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, “5 yıl önce IŞİD Orta Doğu’da çok güçlüydü ve şimdi ABD bu bölgede halifelik ilan eden bu grubu yendi" ifadesini kullandı.

IŞİD’e karşı Suriye’de alınan galibiyetlerin, Küresel Koalisyon’un sona erdiğine işaret etmediğini aktaran Sanders, “IŞİD ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık.” dedi.

PENTAGON DOĞRULADI: ASKERLERİMİZİN DÖNÜŞ SÜRECİNİ BAŞLATTIK

Pentagon'dan ikinci açıklama geldi ve Beyaz Saray'ın 'çekilme' açıklaması doğrulandı.

Pentagon Sözcüsü Dana White, açıklamasında, "Koalisyon IŞİD'in elindeki toprakları özgürleştirdi ancak IŞİD'e karşı kampanya bitmedi. IŞİD karşıtı kampanyanın yeni aşamasına geçerken Suriye'den askerlerimizin eve dönüş sürecini başlattık." ifadesini kullandı.

Kuvvet koruma ve operasyonların güvenliği için daha fazla detay vermeyeceğini belirten White "IŞİD'i her nerede faaliyet gösterirse göstersin IŞİD'i yenmek üzere ortak ve müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

'ABD ASKERLERİ 60 İLA 100 GÜN ARASINDA ÇEKİLECEK'

ABD’nin Suriye’den '60 ila 100 gün arasında çekileceği' iddia edildi. Reuters’a isim vermeden konuşan bir yetkilinin anlattığına göre, 'Çekilme, IŞİD’e karşı son operasyon tamamlandıktan sonra başlayacak, ABD askerleri Suriye’den 60 ila 100 gün arasında çekilecek, ülkedeki tüm Amerikan Dışişleri personeli 24 saat içinde tahliye edilecek.'

'KARAR ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMEDE ALINDI’

Yetkili, Trump’ın çekilme kararını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la cuma günü yaptığı telefon konuşmasında aldığını da açıklayarak, “Sonrasında atılan her adım, o telefon konuşmasında varılan anlaşmanın uygulanması anlamına geliyor” dedi.

ABD halihazırda Suriye'nin kuzeyinde YPG denetimindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor.

TSK'DEN SURİYE SINIRINA SEVKIYAT

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında tankların da bulunduğu çeşitli askeri araçlardan oluşan konvoy polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Musabeyli ilçesine geldi. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi. (DIŞ HABERLER)