Beyaz Saray: Suriye'den asker çekmeye başladık

‘Suriye'den çekilme iddiaları’nın ardından ABD yönetiminden de farklı açıklamalar geldi. Pentagon, “Suriye'de sahada değişiklik olmadığını” duyururken, Beyaz Saray'dan “asker çekmeye başladık” açıklaması geldi. Çekilmenin de 60 ila 100 gün arasında tamamlanacağı ve kararın Erdoğan- Trump görüşmesinden sonra alındığı iddia edildi.

İL OLARAK ABD BASINI 'ÇEKİLME' İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

İlk olarak Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki askeri güçlerinin tümünü çekmeye hazırlandığını iddia etti. WSJ'nin 'konuyla ilgili kişilere' dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinden tümüyle çekilmeye hazırlanıyor. Haberde, bu adımın, ABD'nin Orta Doğu stratejisini karışıklığa sürükleyeceği ve IŞİD ile mücadelesiyle ilgili şüphe uyandıracağı değerlendirmesi yapıldı.

TRUMP: SURİYE'DE OLMAMIZIN TEK NEDENİ IŞİD'Dİ VE IŞİD'İ YENDİK

Haberin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, "Suriye'de olmamızın tek nedeni IŞİD'di ve IŞİD'i yendik" dedi.

PENTAGON: ÇEKİLME YOK

Pentagon ise kısa süre önce, Suriye’den şu an için sahada bir çekilme olmadığını duyurup, “Şu an için ortaklarımızla birlikte ve ortaklarımız kanalıyla çalışmaya devam ediyoruz” açıklaması yapmıştı.

BEYAZ SARAY: ABD ASKERLERİ ÇEKİLİYOR

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, “5 yıl önce IŞİD Orta Doğu’da çok güçlüydü ve şimdi ABD bu bölgede halifelik ilan eden bu grubu yendi." ifadesini kullandı.

IŞİD’e karşı Suriye’de alınan galibiyetlerin, Küresel Koalisyon’un sona erdiğine işaret etmediğini aktaran Sanders, “IŞİd ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık.” değerlendirmesini yaptı.

'ABD ASKERLERİ 60 İLA 100 GÜN ARASINDA ÇEKİLECEK'

ABD’nin Suriye’den '60 ila 100 gün arasında çekileceği' iddia edildi. Reuters’a isim vermeden konuşan bir yetkilinin anlattığına göre, 'Çekilme, IŞİD’e karşı son operasyon tamamlandıktan sonra başlayacak, ABD askerleri Suriye’den 60 ila 100 gün arasında çekilecek, ülkedeki tüm Amerikan Dışişleri personeli 24 saat içinde tahliye edilecek.'

'KARAR ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMEDE ALINDI’

Yetkili, Trump’ın çekilme kararını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la cuma günü yaptığı telefon konuşmasında aldığını da açıklayarak, “Sonrasında atılan her adım, o telefon konuşmasında varılan anlaşmanın uygulanması anlamına geliyor” dedi.

ABD halihazırda Suriye'nin kuzeyinde YPG denetimindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor.

TSK'DEN SURİYE SINIRINA SEVKIYAT

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında tankların da bulunduğu çeşitli askeri araçlardan oluşan konvoy polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Musabeyli ilçesine geldi. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi. (DIŞ HABERLER)